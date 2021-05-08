صحة ورشاقة

سريلانكا تجيز الاستخدام الطارئ للقاح "فايزر" ضد كورونا

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وافقت سريلانكا، السبت، على الاستخدام الطارئ للقاح شركة "فايزر" المضاد لكورونا في الوقت الذي تواجه فيه البلاد موجة ثالثة من جائحة وتعاني من قلة إمدادات اللقاحات الواردة من الهند.

وقالت الدكتورة سودارشاني فرناندوبول، الوزيرة المشرفة على مكافحة الوباء، في بيان، إن الحكومة ستطلب خمسة ملايين جرعة من لقاح "فايزر".

وتسعى سريلانكا لتأمين لقاحات أخرى إذ إن معهد سيروم الهندي للمصل واللقاح أوقف تسليم لقاح كوفيشيلد الذي تنتجه شركة أسترازينيكا بسبب ارتفاع عدد الإصابات في الهند، أكبر مصنّع للقاحات في العالم.

وسريلانكا أول دولة في جنوب آسيا تعتمد لقاح فايزر، كما أنها وافقت على الاستخدام الطارئ للقاحي سبوتنيك الروسي وسينوفارم الصيني.

ووفقاً لبيانات وزارة الصحة الاتحادية، سجلت سريلانكا 1914 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19" إضافة إلى 19 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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