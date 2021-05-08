صحة ورشاقة

البابا فرنسيس يؤيد رفع براءات اختراع لقاحات كورونا

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أيد قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، السبت، رفع براءات اختراع اللقاحات المضادة لكورونا، من أجل تسريع توزيع اللقاحات.

وأدان الحبر الأعظم، عبر مداخلة مسجلة بالفيديو في حفلة "فاكس لايف" "الشعبوية الضيقة التي تمنع، على سبيل المثال، تدويل اللقاحات".

وأشار إلى "روح العدالة التي تحركنا لضمان وصول الجميع إلى اللقاحات والتعليق المؤقت لحقوق الملكية الفكرية".

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أثارت نقاشاً الأسبوع الماضي بشأن التخلي عن براءات الاختراع وسط انتقاد لبطء طرح اللقاحات في الدول الفقيرة.

ومن شأن التخلي عن براءات الاختراع أن يخفض التكاليف ويسمح لهم بإنتاج لقاحاتهم الخاصة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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