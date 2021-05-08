أول شحنة من لقاح أسترازينيكا ضد كورونا تصل إلى باكستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تلقت باكستان، السبت، أول شحنة من لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" من إنتاج شركة أسترازينيكا.

وتسعى الدولة التي يبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة لتأمين المزيد من الإمدادات وسط موجة ثالثة من الوباء.



وقال رانا صفدر، مسؤول كبير بوزارة الصحة، لوكالة الأنباء الألمانية، إن الشحنة الأولى التي تضم أكثر من 1.2 مليون جرعة من لقاح أكسفورد/أسترازينيكا وصلت إلى إسلام آباد.

وحصلت باكستان على 17 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا من خلال برنامج كوفاكس التابع لمنظمة الصحة العالمية.

وكان من المتوقع تسليم أول شحنة من اللقاح في شهر آذار/مارس، لكنها تأخرت بسبب الحظر الهندي على تصدير اللقاح.

ومن المتوقع أن يكون لقاح أسترازينيكا متاحا للاستخدام بحلول نهاية هذا الشهر.

من جهة أخرى، بدأت باكستان في إعطاء جرعة واحدة من لقاح شركة الأدوية الصينية (كانسينو بيولوجيكس).

وتستخدم الدولة الواقعة في جنوب آسيا حاليا لقاحي سينوفارم وكانسينو الصينيين، كما سمحت بالبيع التجاري للقاحات المضادة لمرض كوفيد -19 الذي يسببه فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة الباكستانية، السبت، تسجيل 4109 إصابات جديدة بالفيروس و 120 حالة وفاة.

وسجلت باكستان حتى الآن 854 ألفا و240حالة إصابة و18 ألفا و797 حالة وفاة إجمالا.