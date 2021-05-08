شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خداع شركات التبغ للترويج لمنتجاتها بطرق جذابة للشباب.. فيديوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستخدم شركات التبغ، وسائل عديدة للترويج لمنتجاتها، ومن ضمن هذه الوسائل الاستعانة بالمؤثرين من الفنانين، من خلال الأفلام والمسلسلات، وتعمدهم تدخين جميع منتجات التبغ للترويج لهذه المنتجات، وتحذر منظمة الصحة العالمية وخبراء الصحة من الترويج لمنتجات التبغ من خلال الدراما.

وكشفت منظمة الصحة العالمية، عن وسائل شركات التبغ للترويج لمنتجاتها من خلال:

1. تصميم حملات لتسويق منتجاتها لجذب الشباب والأطفال والنساء



السجائر الجاذبة للنساء

2.تشجيع المرأة على التدخين بالاستعانة بالفنانات المؤثرات بالدراما والشخصيات الشهيرة.



استهداف المراة للتدخين

3.تصنيع أصناف تجارية "للنساء" ذات مواصفات أنثوية بتغيير شكل العلبة بحيث تكون خفيفة، ونحيفة، وفائقة النحافة.

4. استخدام النكهات الجذابة للشباب في منتجات التبغ مثل نكهة النعناع الكرز، واللبان والحلوى القطنية



اشكال والوان مختلفة للسجائر لجذب النساء والاطفال

5. تقديم بدائل للسجائر وايهام الشباب بأنها البديل الآمن للتبغ وأنها أقل ضررا.

6. عمل تصميمات أنيقة ومنتجات جذابة، سهلة الحمل

7. تقديم السجائر الإلكترونية على إنها وسيلة للإقلاع عن السجائر

8.رعاية المشاهير المؤثرين وإقامة المسابقات التى ترعاها العلامات التجارية

9.تسويق منتجات التبغ بجانب الحلويات والوجبات الخفيفة لاستهداف الأطفال.



السجائر الرفيعة للنساء

10.بيع السجائر بشكل مفرد لتسهيل شرائها من الشباب

11. توفير منتجات التبغ بالقرب من المدارس، ما يجعلها رخيصة وسهلة لأطفال المدارس.



سجائر خاصة للسيدات

12.تستثمر صناعة التبغ كل عام أكثر من 9 مليارات دولار للإعلان عن منتجاتها.

13.الترويج لمنتجات التبغ في الأفلام والبرامج التليفزيونية والإعلانات الجذابة.