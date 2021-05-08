شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى للثلاسيميا.. تعرف على أسباب وأنواع وطرق علاج المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل العالم باليوم العالمى الثلاسيميا في الثامن من مايو من كل عام، وهو اضطراب فى الدم يؤدى إلى انخفاض نسبة الهيموجلوبين في الجسم عن المعدل الطبيعي، المرض وراثي وينتقل من الآباء إلى نسلهم، وفي هذا اليوم العالمي للثلاسيميا ، نتحدث عن بعض أسباب وعلاج وأنواع وأعراض مرض الثلاسيميا، وفقًا لما ذكره موقع "Onlymyhealth".

أسباب الثلاسيميا

تحدث حالة الثلاسيميا بسبب الطفرات في الحمض النووي للخلايا التي تشكل الهيموجلوبين، تتكون خلايا الهيموغلوبين من سلاسل تسمى سلاسل ألفا وبيتا، وبالتالي تؤثر الطفرات على السلاسل عن طريق تقليل إنتاجها، مما يؤدى إلى ظهور ثلاسيميا ألفا أو بيتا.

تعتمد شدة الثلاسيميا ألفا على عدد الطفرات الجينية التي ترثها من والديك، المزيد من الجينات الطافرة يعني ثلاسيميا أكثر شدة، بينما تعتمد شدة ثلاسيميا بيتا على الجزء المصاب من جزيء الهيموجلوبين.



مرض الثلاسيميا

يصنف مرض الثلاسيميا إلى قسمين: يصنف مرض الثلاسيميا إلى قسمين: الثلاسيميا الكبرى الثلاسيميا الصغرى وهنا احتمالات الإصابة بالمرض للأطفال: - هناك احتمال 25٪ أن يصاب الطفل بمرض الثلاسيميا الكبرى، تظهر أعراض الثلاسيميا بوضوح في هذه الحالة مثل شحوب الجلد والتعب والإرهاق وفقر الدم وما إلى ذلك. - هناك احتمالية بنسبة 25٪ ألا يكون لدى الطفل ثلاسيميا كبرى أو ثانوية. - هناك احتمال بنسبة 50٪ أن يكون الطفل مصابًا بمرض الثلاسيميا الصغرى في هذه الحالة ، يصعب ملاحظة أعراض الثلاسيميا، لكن هذا الطفل قد يكون حاملاً لمرض الثلاسيميا بعد ذلك لأبنائه.

علاج الثلاسيميا

أعراض الثلاسيميا

- إعياء

- ضعف

- جلد شاحب أو مصفرت

- تشوهات عظام الوجه

- النمو البطيء

- انتفاخ البطن

- البول الداكن

علاج الثلاسيميا

الثلاسيميا مرض مثل السكري لا يمكن علاجه تمامًا ولكن يمكن إدارته والسيطرة عليه بشكل فعال، في الحالات الشديدة من الثلاسيميا الكبرى ، قد يحتاج المريض إلى نقل دم في الجسم ولكن في نفس الوقت هناك بعض الأعشاب التي تساعد في الإنتاج الطبيعي لخلايا الدم والهيموجلوبين في الجسم.