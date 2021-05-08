صححي هذه المعتقدات الخاطئة عن ليلة القدر لطفلك

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 8 مايو 2021 01:34 مساءً - " إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر"، بهذا التساؤل نستطيع أن نكتشف عظم ومنزلة ليلة القدر التي تقع في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، ولأن هذه الليلة عظيمة وتعدل ألف شهر من العبادة كما ورد في القرآن الكريم، فقد بالغ الناس في وصف عظمتها وفضائلها، وتحدثوا عن معتقدات وخرافات راجت منذ القدم حول علاماتها، ولذلك يقدم الشيخ أحمد عمر_ دراسات عليا في الفقه والشريعة_ ملخصاً لأهم تلك المعتقدات حول علاماتها كالآتي.

لماذا يجب أن ننبه أطفالنا لخطر المعتقدات الخاطئة حول الدين؟

الله موجود في كل مكان ويسمع من يناديه

يجب علينا أن ننبه أطفالنا إلى خطر الخرافات والمعتقدات الخاطئة، وبأنها تلفق على الدين ويجب محاربتها وعدم تداولها أو تناقلها، فالمعتقدات الخاطئة هي كل ما لم يرد في القرآن الكريم وكذلك ما ورد على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم من أحاديث صحيحة، وما ورد عن ليلة القدر كان واضحاً في سورة القدر وغير ذلك ما يشاع فهو خرافات يروجها بعض الدعاة ويصدقها خفاف العقول.

معتقدات خاطئة عن ليلة القدر

ليلة يشعر بها المؤمن

ليلة لا حارة ولا باردة.

تنشق السماء للحظات ويخرج منها نور قوي هو يد الله من السماء إلى أهل الأرض كما يروجون.

لا تسمع فيها نباح الكلاب.

يتحول الماء المالح في البحار إلى ماء عذب ويشرب منه جميع الخلق.

أن يرى الناس صور المساجد المعظمة في السماء مثل المسجد الحرام، والمسجد النبوي والمسجد الأقصى.

تسمع من يناديك ويكلمك دون أن تراه.

الأشجار تنحني وتسجد من عظمة تلك الليلة.

علامات حقيقية تدل على ليلة القدر

قد يوفق فيها المؤمن لدعاء لم يقله

هذه الليلة يشعر بها المؤمن حيث يشعر بهدوء وطمأنينة في النفس.

كما قد يوفق المؤمن فيها بدعاء لم يقله من قبل.

يجد المسلم في نفسه أنه يقبل على الله سبحانه وتعالى أكثر من أي وقت بالتضرع والدعاء وطلب المغفرة.

هي ليلة لا تنزل فيها أي نيازك أو شهب.

في صباح هذه الليلة تجد أن الشمس لا شعاع لها وظلها يكون خفيفاً.

كيف نحيي ليلة القدر مع أطفالنا؟

التقرب إلى الله بالدعاء