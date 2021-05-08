سر رشاقة الكوريات في هذه الخطوات 

بيروت - نادين محمد - تريد الكثير من النساء معرفة سر رشاقة الكوريات. وهو ما يظهر جلياً وواضحاً لدى النجمات. فهن يتميزن بالنحافة اللافتة. ولا شك في أنهن يتبعن بعض الخطوات التي يمكن ان تساعد على الحفاظ الدائم على الرشاقة وتمنع اكتساب الوزن. اذاً من المهم جداً التعرف منذ الآن على سر رشاقة الكوريات.

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يكمن سر رشاقة الكوريات في عدد من القواعد التي تتبعها الكثيرات منهن وخصوصاً النجمات اللواتي تعرفت اليهن النساء في العالم العربي مؤخراً عن طريق المسلسلات المدبلجة الى اللغة العربية.

1- تناول الكثير من الخضار لأنها تحتوي على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية وتساعد على الاحساس بالشبع خلال مدة قصيرة. وينصح في هذه الحالة بالتركيز على الخس والملفوف والخيار والطماطم.

2 - استبدال الخبز العادي بآخر مصنوع من الحبوب الكاملة وخال من السكر.

3- اضافة اللبن الزبادي الى الاطباق بدلاً من الزبدة.

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4 - تناول الشاي والقهوة من دون سكر واستبدال العصائر الصناعية بكمية معتدلة من تلك الطبيعية.

5 - تقسيم الوجبات اليومية الى 6 وجبات صغيرة تحتوي على مكونات صحية وتمنع الاحساس بالجوع خلال النهار.

6 - تناول كوب من الشاي الاخضر بعد ساعة من مواعيد الوجبات لكن من دون سكر. فهذا يساعد على حرق عدد مهم من السعرات الحرارية.

7- تناول السمك المشوي بدلاً من الدجاج واللحوم.



8 - ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم. وعادة ما تختار الكوريات الرقص على انواعه ويقمن بذلك 3 مرت اسبوعياً على الاقل.

9- شرب كمية كافية من الماء يومياً من اجل ترطيب الجسم وتسريع عملية الهضم والايض. ولهذا تضع المرأة الكورية عبوة ماء في حقيبتها.

10- عدم تناول الوجبات السريعة الجاهزة فهذا يمكن ان يساهم في تراكم الدهون في مناطق الجسم المختلفة. كما يمكن ان يسبب مع مرور الوقت المعاناة من بعض الامراض ومنها ارتفاع مستوى الكولسترول في الدم.

11- الحرص على عدم تناول المشروبات الغازية لأنها تحتوي على السكر او على المواد الحافظة وعلى الكثير من السعرات الحرارية.

12- عدم الحرمان وهذا يعني عدم تجويع المعدة. فهذا يمكن ان يسبب تخزين الجسم للدهون. ولهذا تحرص نساء كوريا على اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن يخلو من الدهون الضارة ومن السكريات.

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تعتبر هذه الطريقة التي لا تعرفها الكثيرات سر رشاقة الكوريات ايضاً. ومن اجل تطبيقها من المهم القيام بهذه الخطوات الاساسية.

- احضار منشفة طويلة متوسطة السماكة.

- لف المنشفة وتثبيتها بواسطة حبل.

- الجلوس على الارض او على بساط التمرين ثم التمدد على الظهر بشكل مستقيم.

- وضع المنشفة تحت الظهر مباشرة عند مستوى السرة.

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- يجب في هذه الحالة ايضاً ابعاد الساقين احداهما عن الاخرى على ان تصبح القدمان موازيتين للكتفين.

- بعد هذا يتم ثني قدمين نحو الداخل على ان يتلامس الاصبعان الكبيران.

- تقلب راحتا اليدين نحو الاسفل.

- ترفع الذراعان الى اعلى ثم خلف الرأس على ان يلامس خنصر احدى اليدين خنصر اليد الاخرى. ويجب الحفاظ على هذه الوضعية قدر الامكان ثم تكرار التمرين يومياً. فهذا يعتبر سر رشاقة الكوريات الخفي والذي لا تعرفه الكثير من النساء. كذلك من الضروري عدم نسيان اتباع برنامج غذائي صحي يخلو من السكر والدهون وممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم.





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