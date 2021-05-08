شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق واتساب يمنح وقت إضافي للمستخدمين لقبول سياسات الخصوصية المستحدثة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

منح تطبيق "واتساب" مزيدا من الوقت لمستخدميه لقبول سياسات الخصوصية الجديدة، مؤكدا أنه لن يقوم بحذف أو تعطيل أي حسابات، بحلول 15 مايو الجاري، وهو الموعد الاقصي الذى تم تحديده كمهلة للمستخدمين لقبول التحديث الأخير الذي شمل سياسات مرتبطة بالخصوصية.

وقال القائمون على التطبيق - وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت - "إنه خلال الأسابيع الماضية أظهرنا إشعارا في (واتساب) يوفر معلومات أكثر حول التحديث.. وبعد منح الجميع وقتا للمراجعة، نواصل تذكير من لم تسنح لهم الفرصة أن يقوموا بذلك من أجل المراجعة وقبول التحديث".

وأضاف أنه بعد عدة أسابيع، سيصبح التذكير الذي يتلقاه الناس متكررا في النهاية.. وفيما لو لم يوافق المستخدم على التحديثات الأخيرة، لن يتمكن سوى من استخدام وظائف محدودة للتطبيق، حتى قبول التحديثات.

وأشار إلى أن تحديد استخدام وظائف التطبيق لن يحدث لدى جميع المستخدمين في نفس الوقت، موضحا أن الوظائف المحدودة تشمل تقييد الوصول إلى قائمة الدردشة الخاصة بالمستخدم، إلا أنه سيبقى قادرا على الرد على مكالمات الصوت والفيديو الواردة.