شكرا لقرائتكم خبر عن كيف توقف سيل المعلومات المضللة عن كورونا؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت شركة جوجل العملاقة للتكنولوجيا بنصائح حول كيفية إيقاف المعلومات المضللة المتعلقة بـ covid- 19 عبر الإنترنت، وفى منشور على موقع التدوين المصغر تويتر، أدرجت الشركة ثلاثة إجراءات يمكن أن تساعد الشخص على عدم الوقوع في فخ الرسائل المزيفة ومقاطع الفيديو التي تنشر معلومات كاذبة حول فيروس كورونا وبرنامج اللقاح.

وقالت الشركة «أثناء البقاء في المنزل والبقاء آمنًا، كن في مأمن من المعلومات المضللة عبر الإنترنت أيضًا- استخدم هذه النصائح البسيطة للحصول على تحديثات وأخبار موثوقة لـ COVID- 19 اليوم»، كما ورد في منشور تم نشره بواسطة مسؤول Twitter الرسمي لجوجل.

وهذه هي النصائح

- تحقق من جميع الصور من خلال بحث سريع تحقق مما إذا كانت الصورة مزيفة أم حقيقية (وسياقها) بالنقر بزر الماوس الأيمن عليها واختيار «البحث في جوجل عن صورة»

- تحقق جيدًا من العناوين الرئيسية المشكوك فيها إذا واجهت عنوانًا رئيسيًا غير موثوق به، فابحث عنه في جوجل Fact Check Explorer



- تحقق مما إذا كانت هناك تغطية إضافية ابحث عن أي موضوع في موقع جوجل الإخباري للتحقق مما إذا كانت منافذ الأخبار الأخرى قد أبلغت عن نفس الحدث (ملاحظة: احصل على «تغطية كاملة» إذا كان الخيار متاحًا.)

كما تحتوى التغريدة أيضًا على رابط إلى مدونة جوجل الرسمية حول كيفية اكتشاف المعلومات الخاطئة عبر الإنترنت، وتقول المدونة، التي تمت مشاركتها في مارس من هذا العام، إنه على مدار الاثنى عشر شهرًا الماضية، كانت عمليات البحث على جوجل في الهند عن «هل صحيح أن ...» كانت أعلى من «كيفية صنع القهوة»، وهذا يعنى شيئًا ما تم تقديمه لجنون دالغونا العام الماضي.

كما يستشهد بتقرير مدعوم من مبادرة أخبار جوجل والذى وجد أن التصحيحات في شكل عمليات تدقيق للحقائق يمكن أن تقلل من آثار المعلومات الخاطئة على المعتقدات حول لقاح COVID- 19.