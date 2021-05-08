شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لمكياج طبيعي بمنتجات بسيطة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - السبت 8 مايو 2021

تسعى صيحة "المكياج بدون مكياج" أو "no-makeup look" إلى عمل طلة نسائية طبيعية بأدوات ومنتجات بسيطة.



تعتمد هذه الصيحة التجميلية على استخدام عدد قليل من المستحضرات ذات الدرجات الفاتحة الناعمة وفي قليل من الوقت.

ويعد أحد أشهر المروجين لصيحة "النو ميكاب لوك" هي خبيرة التجميل والمكياج بوبي براون، التي قامت بعمل مكياج لمشاهير مثل كاتي هولمز، سكارليت جوهانسون وسيينا ميلر.

وقدم موقع "برايت سايد" الأمريكي مجموعة من نصائح براون للحصول على مكياج جميل وطبيعي، نستعرضها في السطور التالية:

1. ترطيب البشرة

للراغبات في الحصول على مظهر طبيعي وجميل، حتى عند وضع بعض المكياج، تنصح بروان بالحفاظ الدائم على رطوبة البشرة في جميع الأوقات باستخدام كريم مصمم خصيصاً لنوعها، بجانب شرب الكثير من الماء.

2. كريم الأساس واختيار الدرجة المناسبة

ترى براون أن كريم الأساس لا ينبغي أن يغيّر لون البشرة، لذا يجب التأكد من استخدامه بالطريقة الصحيحة.

وأول شيء يجب فعله هو التوقف عن اختباره على اليدين قبل شرائه، بدلاً من ذلك، يمكن تجربته على الوجه مباشرةً، بهذه الطريقة يمكن معرفة ما إذا كان مناسباً لدرجة الوجه أم لا.

إذا كان كريم الأساس "يختفي" أو "يمتزج" مع لون البسرة، فهذا يعني أنه الدرجة الصحيحة والمناسبة لكِ.

وعند اختياره، يجب تجنب كريمات الأساس ذات الصبغات الوردية لأنها تبدو أقل طبيعية، بل يفضل الأنواع التي لديها صبغات صفراء.

3. الكونسيلر وتغطية العيوب

في حالة وجود آثار داكنة تحت العينين أو هالات سوداء واضحة، يمكن استخدام كونسيلر وردي أو خوخي لتفتيحها قليلاً، بتطبيقه بضربات خفيفة للغاية، ثم وضع القليل من البودرة، والتي يجب أن تحتوي أيضاً على درجات تحتية صفراء.

4. المسكرة وحيلة إصبع السبابة

إحدى الحيل المفضلة عند خبيرة التجميل الأمريكية هي وضع المسكرة والانتظار وتركها تجف قليلاً، ثم استخدام إصبع السبابة لدفعها ورفعها بلطف للأعلى.

4. أحمر خدود بدرجة الوجنتين

صُنع أحمر الخدود خصيصاً لإضافة توهج طبيعي إلى الوجه، المستحضر الذي يأتي أحياناً في شكل بودرة أو كريم، والذي يفضل اختيار الدرجة منه التي تشبه درجة لون الوجنتين، وذلك للحصول على مظهر طبيعي للاستخدام اليومي.

6. أحمر الخدود الكريمي

أحد المنتجات المفضلة لدى خبيرة المكياج بروان هو أحمر الخدود الكريمي، والذي يمكن تطبيقه على الوجنتين وأيضاً استخدامه على الجفون والشفتين العلويتين بضربات خفيفة بأصابع اليد.

7. أحمر الشفاه الفاتح

تنصح بروان باختيار أحمر الشفاه ذو الألوان الفاتحة وغير الكثيفة والذي يمكن تطبيقه دون الحاجة إلى وجود مرآة.

عند وضع أحمر الشفاه في عدم وجود مرآة، يجب البدء برسم الشفة السفلية، ثم الضغط ببساطة على الشفتين معاً.