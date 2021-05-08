إنفوجراف.. ماذا يعني منح لقاح ترخيص الاستخدام الطارئ؟‎

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، أنها وافقت على الاستخدام الطارئ للقاح سينوفارم الصيني للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأصبح اللقاح الذي تنتجه شركة مملوكة للدولة الصينية، وهو أحد لقاحين صينيين مُنحا بالفعل لمئات الملايين في الصين وخارجها، أول لقاح لـ"كوفيد-19" تطوره دولة غير غربية ويحظى بدعم منظمة الصحة.



وتعني موافقة منظمة الصحة العالمية أن اللقاح يستوفي معايير الجودة والسلامة والفاعلية الضرورية، وتتيح استخدام اللقاح على نطاق أوسع.

كما تعني أن فوائد استخدام اللقاح من أجل التصدي لخطر فيروس كورونا المستجد تفوق عن المخاطر والأعراض الجانبية المحتملة الناجمة عن استخدام اللقاح.

الإنفوجراف التالي يوضح المزيد عن معنى منح لقاح ترخيص الاستخدام الطارئ..



