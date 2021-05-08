شكرا لقرائتكم خبر عن طرق يمكنك من خلالها التعامل ووقاية نفسك من آثار الموجة الحارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة وهو ما يتطلب من أى شخص اتباع عدد من الاجراءات لحماية ووقاية نفسه من آثار هذه الموجة الحارة على الجسم خاصة فى ظل الصيام، ويقدم التقرير التالى 6 طرق طرق يمكنك من خلالها التعامل مع الموجة الحارة والبقاء باردًا أثناء الطقس الحار، وفقا لما نشر موقع .you.co

ابق رطبًا بانتظام

يتسبب الطقس الحار في التعرق، لذا فإن شرب الكثير من الماء لتعويض السوائل المفقودة في جسمك أمر بالغ الأهمية، احتفظ بزجاجة ماء في متناول يدك أثناء يومك وذكّر نفسك بالشرب والوقاية من الجفاف، للحصول على طاقة إضافية وشيء أقل رقة، تعمل المشروبات متساوية التوتر أيضًا.

ضوء اللباس ضوء اللباس تجنب الملابس الداكنة والضيقة لأنها تميل إلى حبس الحرارة، اختر الملابس الخفيفة جيدة التهوية يفضل القطن للسماح لجسمك بالتنفس.

درجات حرارة الغرفة معتدلة درجات حرارة الغرفة معتدلة اضبطي مكيفات الهواء على درجة حرارة منخفضة واستخدمي الستائر أو الستائر لإبعاد أشعة الشمس المباشرة، تجنب استخدام الستائر ذات الألوان الداكنة لأنها قد تحبس الحرارة وتتسبب في ارتفاع درجة حرارة الغرفة، إذا لم يكن لديك مكيفات هواء، ضع صينية أو طبق ثلج أمام مروحة وسيساعد ذلك على تبريد غرفتك بسرعة، تأكد من أن غرفتك جيدة التهوية حتى تتمكن من التنفس أيضًا. ابق في الظل ابق في الظل عندما تكون في الهواء الطلق، تأكد من البقاء بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة قدر الإمكان، احمل مظلة أو ارتد قبعة إذا كان عليك ذلك، الأهم من ذلك، ضع كمية وفيرة من واقي الشمس لحماية بشرتك من أشعة الشمس الحارقة. تجنب الكافيين تجنب الكافيين يمكن أن تسبب المشروبات الكحولية والكافيين الجفاف، وهذا هو آخر شيء تريده خلال موجة الحر، تجنب القهوة والطاقة والمشروبات الكحولية تمامًا.

تناول طعامًا غنيًا بالعناصر الغذائية

ستجعلك الموجة الحارة تتعرق وتصبح أكثر خمولًا، لذلك من الضروري تزويد جسمك بالعناصر الغذائية التي يحتاجها، قم بتضمين الأطعمة ذات المحتوى المائي العالي (الفواكه والخضراوات) في نظامك الغذائي لتنشيط نفسك بالترطيب والعناصر الغذائية.