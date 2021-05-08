شكرا لقرائتكم خبر عن 4 فواكه لتقليل مخاطر ارتفاع ضغط الدم.. تناول الموز والتوت والبطيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن السيطرة على ارتفاع ضغط الدم وتقليل المخاطر الناتجة عنه حال اتباع نظام غذائى صحى، وقد ثبت أن هناك 4 أنواع من الفواكه تساعد فى ضبط ضغط الدم وتقليل المخاطر الناتجة عن ارتفاعه، وفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس".

ارتفاع ضغط الدم هو حالة يكون فيها ضغط الدم في الشرايين مرتفعًا بشكل مستمر، وإذا تركت الحالة بدون علاج يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والنوبات القلبية والسكتات الدماغية، لذلك يمكنك ضبط مستويات ضغط الدم عن طريق إجراء تغييرات صحية في نمط الحياة بما في ذلك إضافة هذه الثمار الأربع إلى نظامك الغذائي.

- فيما يلى.. 4 فواكه أضفها إلى نظامك الغذائى لتقليل مخاطر ارتفاع ضغط الدم:

1- التوت

يعتبر التوت مصدرًا رائعًا لفيتامينات C وK والمنغنيز، حيث يساعد فى منع انسداد الشرايين والتخلص من الجذور الحرة الضارة فى الجسم.

2- البطيخ

تعتبر السمنة وارتفاع ضغط الدم من عوامل الخطر الرئيسية التى ينتج عنها الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وتشير إحدى الدراسات إلى أن البطيخ يمكن أن يقلل بشكل كبير من ارتفاع ضغط الدم خاصة لدى الأفراد الذين يعانون من زيادة الوزن، وبحسب مؤلف الدراسة فإن الضغط انخفض بالشرايين والقلب بعد تناول البطيخ.

3- الموز

يحتوي الموز على نسبة منخفضة من الدهون المشبعة والكولسترول والصوديوم، كما أنه غني جدًا بالبوتاسيوم، حيث يرتبط تناول كميات أكبر من البوتاسيوم الغذائي بانخفاض ضغط الدم بشكل ملحوظ، كما يعتبر الموز أيضًا مصدرًا جيدًا للألياف الغذائية والمنغنيز وفيتامينات C وB-6 والأفضل من ذلك كله أن متوافر طوال العام وليس مرتبط بموسم معين، ولكن قد يحتاج بعض المرضى إلى توخي الحذر بشأن الكمية المتناولة من البوتاسيوم مثل مرضى الكلى.

4- الأفوكادو

يحتوى الأفوكادو على فيتامينات A وB وC وE وK وهي معروفة بتعزيز صحة القلب، كما أنه يحتوى على أحماض أوميجا 3 الدهنية و كلها تعتبر عناصر أساسية للحفاظ على ضغط الدم الصحي وتجنب ارتفاعه، كما يساعد الأفوكادو على خفض مستويات الهوموسيستين وهو عامل خطر رئيسي للإصابة بأمراض القلب، وذلك بفضل احتوائه على كميات كبيرة من فيتامين ب6 وحمض الفوليك، كما أنه لا يحتوى على نسبة دهون عالية ويعتبر مصدر جيد للألياف الغذائية.