شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يُسبب التوتر تساقط الشعر؟ تعرفى على 5 طرق لتجنب التساقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الإجهاد والتوتر يمكن أن يسببا العديد من الأمراض، فهما رد فعل طبيعي للضغط النفسي أو العاطفي ويمكن أن ينتج عنهما ضعف الصحة العقلية وكذلك بعض الأعراض الجسدية مثل الشعور بآلام فى الصدر والصداع وآلام فى العضلات ومشاكل المعدة وغيرها، ولكن هل يمكن أن يسبب التوتر تساقط الشعر؟

وفقًا لموقع "إكسبريس" فإن التوتر يؤثر سلبًا على الصحة العقلية ومجموعة من المشاكل مثل تقلب المزاج والعادات السيئة وبعض الأعراض الجسدية الخفيفة، وتقول أخصائية أمراض الشعر الخبيرة ستيفاني سي، إنه قد يؤدى أيضًا إلى تساقط الشعر.

- هل

يمكن أن يتسبب التوتر بالتأكيد في تساقط الشعر وأعراض أخرى تتعلق بفروة رأسك، حيث توضح ستيفاني سى أنه عندما نتعرض لضغط كبير أو نشعر بالقلق المتزايد تطلق أجسامنا مستويات عالية من هرمون يسمى الكورتيزول ما يترتب عليه زيادة في إنتاج الزهم وهو مادة تفرزها الغدد الدهنية فى الجلد، والذى يغير بدوره بيئة فروة الرأس، كما يسبب التوتر تساقط الشعر وقشرة الرأس وعادات الشعر السيئة الأخرى.

وأكدت أن المستويات المتزايدة من التوتر قد تؤدى إلى تساقط الشعر المفرط خلال بضعة أشهر، حيث يضعف الإجهاد دفاعات الجسم الطبيعية ضد الميكروبات الموجودة في فروة الرأس مما يؤدي إلى إصابتها بالجفاف والتقشر والحكة وتساقط الشعر أثناء التصفي.

5 طرق لتفادى تساقط الشعر الناتج عن التوتر

1- اتباع نظام غذائى صحى، حيث من المهم حصول الجسم على ما يكفيه من العناصر الغذائية خاصة أن الشعر هو آخر من يتلقى العناصر الغذائية بالجسم، لذلك إذا كان جسمك لا يتلقى العناصر الغذائية الكافية، فمن المحتمل أن يتأثر شعرك.

2- تجنب الإفراط بتناول الحلويات والمشروبات السكرية وكذلك الأطعمة المصنعة التى تؤثر بشكل مباشر على صحة فروة الرأس وتسبب لها الجفاف والحكة.

3- تناول الكثير من البروتينات مثل اللحوم والأسماك والفاصوليا والبيض وكذلك المعادن المتوفرة فى المكسرات والبذور والخضراوات الورقية.

4- اعتنى بنفسك جيدًا من خلال ممارسة التمارين الرياضية بانتظام والنوم جيدًا للمساعدة في السيطرة على الضرر الذي يلحق بشعرك بسبب الإجهاد.

5- اتبع روتين جيد للعناية بالشعر من خلال استخدام شامبو وبلسم جيد ومناسب لنوعية شعرك، ومن الأفضل استخدام مشط واسع الأسنان عند تصفيف الشعر لفك تشابكه بما لا يضره أة يسبب تساقطه.