شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى علاقة الهرمونات والوراثة بالصلع عند الرجال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك عدد من الأسباب وراء فقدان الرجال للشعر، بما في ذلك الصلع، والثعلبة، والالتهابات الفطرية، والاضطرابات النفسية، أو نتيجة للعلاج الكيميائي، ونقص المغذيات، أو الاختلالات الهرمونية، نقص الدورة الدموية على فروة الرأس أيضًا يمكن أن يسبب فقدان الشعر في الرجال، ويعتبر أكثر أنواع تساقط الشعر شيوعًا عند الرجال المعروف باسم الصلع الوراثي، ويصيب حوالي 50 % من الرجال فوق سن الخمسين، وفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل البريطانية" اعده الجمعية البريطانية لأطباء الجلد.

س: ما الذي يسبب تساقط الشعر عند الذكور؟

ج: ينتج الصلع عن مجموعة من العوامل الوراثية والهرمونية، حيث يسبب هرمون يسمى ديهدروتستوستيرون (DHT) تغيرًا في بصيلات الشعر في فروة الرأس، تصبح الشعيرات التي تنتجها البصيلات المصابة أصغر في القطر بشكل تدريجي، وأقصر في الطول، وأخف في اللون حتى تتقلص البصيلات تمامًا في النهاية وتتوقف عن إنتاج الشعر.

س: هل تساقط الشعر عند الذكور وراثي؟

ج: نعم يُعتقد أن هذا يمكن أن يكون موروثًا من أحد الوالدين أو كليهما.

س: ما هي أعراض تساقط الشعر الذكوري؟

ج: يمكن أن يدرك الرجال تساقط شعر فروة الرأس أو انحسار خط الشعر في أي وقت بعد البلوغ عادة لا توجد أعراض على فروة الرأس نفسها، قد يسبب تساقط الشعر صعوبات نفسية كبيرة.

س: كيف يبدو تساقط الشعر عند الذكور؟

ج: النمط المعتاد لتساقط الشعر هو انحسار خط الشعر الأمامي وفقدان الشعر من أعلى الرأس، في البداية، يكون قطر الشعر في المناطق المصابة أصغر وأقصر مقارنةً بالشعر في المناطق غير المصابة قبل أن يغيب.

س: كيف يتم تشخيص تساقط الشعر عند الذكور؟

ج: يعتمد التشخيص عادةً على تاريخ تساقط شعر فروة الرأس في مقدمة / أعلى الرأس أو انحسار خط الشعر ونمط تساقط الشعر وتاريخ عائلي لتساقط الشعر المماثل، ويبدو جلد فروة الرأس طبيعيًا عند الفحص، من حين لآخر ، يمكن إجراء اختبارات الدم.

س: هل يمكن علاج تساقط الشعر عند الذكور؟

ج: لا يوجد علاج ومع ذلك، فإنه يميل إلى التقدم ببطء شديد، من عدة سنوات إلى عقود، قد يؤدي سن مبكرة من ظهور المرض إلى تقدم أسرع.

س: كيف يمكن علاج تساقط الشعر عند الذكور؟

ج: تشمل خيارات معالجة الصلع الوراثي العلاجات الموضعية والفموية المرخصة، الباروكات وقطع الشعر، تمويه الجلد، العلاجات الجراحية

س: ما هي طرق عنايه الرجال الذين يعانون من الصلع بأنفسهم؟

ج: من الوظائف المهمة للشعر حماية فروة الرأس من أشعة الشمس، لذلك من المهم حماية مناطق الصلع في فروة رأسك من أشعة الشمس لمنع حروق الشمس وتقليل فرص الإصابة بأضرار أشعة الشمس على المدى الطويل، يجب تغطية أي بقع صلعاء بقبعة إذا كنت ستتعرض لأشعة الشمس.