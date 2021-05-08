طريقة خسارة 4 كيلو في 7 ايام برجيم السلطة والخبز 

بيروت - نادين محمد - من الممكن خسارة 4 كيلو في 7 ايام. ولتحقيق هذا الهدف يجب تطبيق برنامج رجيم سريع يساعد على حرق الدهون ونحت الجسم بسرعة. ولهذا ينصح بتطبيق حمية السلطة والخبز التي تساهم في تعزيز عملية الهضم وتحفيز عملية الايض. لكن الافضل الا يتخطى التطبيق هذه المدة منعاً لحدوث نقص في بعض المكونات الغذائية الاساسية. وهذه طريقة خسارة 4 كيلو في 7 ايام.



من المفيد اذاً اتباع برنامج رجيم يقوم على تناول السلطة والخبز من اجل خسارة 4 كيلو في 7 ايام.

الاثنين

​



الفطور. كوب من القهوة من دون سكر، 50 غ من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي او 100 غ من جبنة قليلة الدسم، كوب من عصير البرتقال أو الغريب فروت.

الغداء. طبق من سلطة الجزر، 150 غ من السمك المشوي في الفرن، كوب من البروكولي المطهو على البخار.

وجبة خفيفة. قبضة من الجوز او اللوز من دون ملح ومن دون زيوت.

العشاء. كوب من الطماطم الكرزية، 70 غ من الخبز الكامل، طبق من السلطة الخضراء، 150 غ من الفراولة.

الثلثاء



الفطور. كوب من القهوة من دون سكر، كوب من بذور الشوفان، قبضة من الفواكه الحمراء، كوب من عصير البرتقال الطازج.

الغداء. طبق من سلطة الشمندر، 150 غ من السلمون المشوي، حبة بطاطا مشوية في الفرن، حبة تفاح.

وجبة خفيفة. شرحات خيار، ملعقة صغيرة من زبدة الفستق.

العشاء. طبق من سلطة اللفت، 100 غ من المعكرونة الكاملة مع صلصة طماطم، حبة اجاص.

الأربعاء

​



الفطور. كوب من القهوة من دون سكر، 50 غ من الخبز المصنوع من القمح الكامل، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي غير المحلى او 100 غ من الجبنة البيضاء قليلة الدسم، كوب من عصير البرتقال او الغريب فروت الطبيعي.

الغداء. سلطة خضراء مع الخيار المبشور، 150 غ من الدجاج المشوي في الفرن، 100 غ من الارز المطهو على البخار، قطعة صغيرة من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، خضار مشوية في الفرن.

وجبة خفيفة. حبة تفاح.

العشاء. طبقة من سلطة نيسواز، 100 غ من التونا، 200 غ من الاناناس، قطعة صغيرة من الخبز المحمص المصنوع من الحبوب الكاملة.

الخميس

​



الفطور. كوب شاي او قهوة من دون سكر، قبضة من الجوز واللوز من دون ملح او دهون، كوب من عصير البرتقال او الغريب فروت الطبيعي.

الغداء. طبق من سلطة الشمندر، 150 غ من لحم الدجاج المشوي، قطعة صغيرة من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، طبق خضار مشوية.

وجبة خفيفة. حبة اجاص.

العشاء. عجة بالاعشاب، 50 غ من الخبز الكامل، حبة دراق.

اقرئي أيضاً:رجيم الشوربة الرمضاني لخسارة 4 كيلوغرامات في اسبوع

الجمعة



الفطور. كوب قهوة او شاي من دون سكر، 50 غ من الخبز الكامل، كوب من لبن زبادي طبيعي او 100 غ من الجبنة قليلة الدسم، كوب من عصير البرتقال الطبيعي.

الغداء. طبق سلطة فجل، 150 من فيليه السمك المشوي، طبق من القرنبيط مع الكاري مشوي في الفرن.

وجبة خفيفة. قبضة من الجوز او اللوز من دون ملح او دهون.

العشاء. بيضة مسلوقة من دون ملح، 50 غ من الخبز الكامل، قطعة صغيرة من الجبنة قليلة الدسم، حبة اجاص.

السبت

​



الفطور. كوب قهوة او شاي من دون سكر، 50 غ من الخبز الكامل، كوب لبن زبادي طبيعي غير محلى، كوب من عصير البرتقال.

الغداء. سلطة هليون، 150 غ من اسكالوب الحبش المشوي، خضار مطهوة على البخار، حبة كيوي.

وجبة خفيفة. حبة تفاح.

العشاء. طبق من سلطة اللوبياء، 100 غ من التوفو بصلصة الطماطم، القليل من الفطر المشوي.

الاحد



الفطور. كوب قهوة او شاي من دون سكر، كوب من حليب جوز الهند، قبضة من اللوز غير المملح، كوب من عصير البرتقال الطبيعي.

الغداء. طبقة من السلطة اليونانية، قطعة من السمك المشوي، طبق خضار مشوية في الفرن.

وجبة خفيفة. 100 غ من الفراولة.

العشاء. طبق من سلطة الجزر، بيضة مسلوقة من دون ملح، 50 غ من الخبز الكامل، حبة اجاص. ومن الممكن ان يساعد هذا الرجيم على خسارة 4 كيلو في 7 ايام فقط.