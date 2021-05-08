الابتعاد عن الكافيين والسير لمسافات طويلة أبرز عوامل انخفاض الكولسترول الضار

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القاهرة - سامية سيد - يعانى الكثير من الأشخاص من ارتفاع الكولسترول الضار فى الدم والذى يسبب انسداد الشرايين والأوعية الدموية ويؤدى إلى ظهور الجلطات فى أى مكان بأعضاء الجسم، ووفقًا لموقعthe health الطبى فإن هناك عددًا من الطرق الصحية التى تساعد على خفض مستويات الكولسترول فى الدم، وخاصة الكولسترول الضار الذى يسبب تلف شرايين القلب والأوعية الدموية، ويؤدى إلى ضعف فى عضلة القلب وتغيير فى الصمامات لدى الكثير من الأشخاص فى حالات زيادة نسبته فى الدم.

وذكر الموقع، أن أبرز هذه الخطوات لتخفيض نسبة الكولسترول الضار فى الدم هى :

1 ممارسة التمارين الرياضية باستمرار .

2 المشى لمسافات طويلة تساعد على حرق الدهون فى البطن .

3 تناول الأطعمة الغنية بالدهون الأحادية غير المشبعة مثل زيت الزيتون واللوز التى تساعد على إزالة الكولسترول السيء من الدم.

4 تناول بذور الكتان التى تعتبر من الأطعمة الأخرى عالية فى الألياف القابلة للذوبان .

5 الابتعاد تمامًا عن الأكلات السريعة وتناول الخضراوات والفواكة الطازجة فقط .

6 الابتعاد عن المواد التى تحتوى على الكافيين التى تقلل من نسبة الحرق فى الجسم.

وأوضح الموقع، أن هناك أسبابا متنوعة فى ارتفاع نسبة الكولسترول فى الدم عند الأشخاص أبرزها العوامل الوراثية فى حالة ارتفاع نسبة الاصابة به فى أحد أفراد العائلة، وكذلك تناول الأطعمة التى تحتوى على مزيد من الدهون خاصة الأكلات السريعة وعدم تناول أكلات صحية من الخضراوات، بالاضافة إلى قلة النشاط الحركى.

وكانت دراسة - أجرتها مجلة (ميديكال نيوز توداي) الطبية - قد وجدت أن المستويات المنخفضة جدًا من الكوليسترول السيئ تزيد من خطر الإصابة بسكتة دماغية نزفية أو نزفية عند النساء فوق سن 45 عامًا.

وتؤكد دراسة جديدة واسعة النطاق أن انخفاض الكوليسترول المنخفض الكثافة في الدم قد تزيد من خطر الإصابة بسكتة دماغية في الرجال والنساء، وقال "شيانج قاو" أستاذ علوم التغذية ومدير مختبر علم الأوبئة الغذائية بجامعة "بنسلفانيا" فى هذه الدراسة "أردنا توسيع نطاق المعرفة في هذا المجال من خلال التحقيق في القضية مستقبلاً في مجموعة كبيرة مع قياسات الكوليسترول LDL متعددة لالتقاط الاختلاف مع مرور الوقت ".

وباستخدام بيانات من السجلات الطبية للمشاركين، فحص العلماء العلاقة بين مستويات الكوليسترول الضار وخطر السكتة الدماغية النزفية، وعوامل بما في ذلك العمر والجنس وضغط الدم و الأدوية الأخرى، ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين تقل مستويات الكوليسترول لديهم عن 70 ملليغراما لكل ديسيلتر (ملج / ديسيلتر) لديهم خطر الإصابة بسكتة نزفية أعلى بشكل ملحوظ.