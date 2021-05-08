شكرا لقرائتكم خبر عن تجنب 4 أطعمة تسبب الآلام وانتفاخ المعدة.. منها الخضراوات الصليبية والفاصوليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدث انتفاخ المعدة عندما يمتلئ الجهاز الهضمي بالهواء أو الغازات، ويصف معظم الناس الانتفاخ بأنه الشعور بالشبع أو الضيق أو الانتفاخ في البطن وغالبًا ما يكون مصحوبًا بألم، ولتفادى الإصابة بانتفاخ المعدة وتقليل الأعراض الناتجة عنه تجنب أربعة أطعمة تسبب هذا الانتفاخ، وفقًا لما ذكره موقع "ميديكال نيوز توداي".

- فيما يلى.. 4 أطعمة تسبب انتفاخ البطن:

1- الخضروات الصليبية

تحتوي الخضراوات الصليبية على مادة "فودماب" التي قد تسبب الانتفاخ لدى بعض الناس، حيث أن فودماب عبارة عن كربوهيدرات قصيرة السلسلة يتم امتصاصها بشكل سيئ في الأمعاء الدقيقة، وتكون عرضة لامتصاص الماء والتخمر في القولون ما ينتج عنه انتفاخ البطن ويمكن أن تسبب أعراضًا مؤلمة في كثير من الأحيان، وينصح خبراء الصحة باستخدام تقنيات طهي أفضل مع هذه الأنواع من الخضروات للمساعدة في الهضم.

2- الفاصوليا

عندما يفكر الناس في الأطعمة التى تسبب الانتفاخ غالبًا ما يتبادر إلى الذهن الفاصوليا، فهى طعام صحى ولكنها تسبب الانتفاخ إذا لم يتم هضمها بشكل أسرع بسبب محتوى السكر في الفاصوليا غير القابل للهضم وبالتالي يتم إنتاج غازات إضافية داخل الجسم مما يؤدي إلى الانتفاخ.

3- البصل والثوم

يحتوى البصل على مادة الفركتان وهي ألياف قابلة للذوبان قد تسبب الانتفاخ، كما توجد نفس المادة فى الثوم والكراث ومجموعة من الأطعمة الأخرى ما يترتب عليه إنتاج الغازات والانتفاخ، حيث أن تناول البصل والثوم حتى لو بكميات صغيرة يمكن أن يسببان الانتفاخ ومشاكل أخرى في الجهاز الهضمي.

4- القمح

يحتوى القمح على مادة الجلوتين، وبالرغم من استخدامه على نطاق واسع إلا أن الأشخاص الذين يعانون من حساسية القمح أو الجلوتين يكونون أكثر عُرضة للإصابة بالانتفاخ وآلام البطن، لذلك يفضل تناول الخبز الخالي من الغلوتين أو أنواع الحبوب الأخرى لتقليل الانتفاخ.

- فيما يلى.. طرق أخرى تساعد فى تقليل الانتفاخ:

1- تجنب ابتلاع الكثير من الهواء عند تناول الطعام.

2- لا تتحدث أثناء تناول الطعام تفادى ذلك بقدر الإمكان وحاول أن تأكل ببطء.

3- الجلوس في وضع مستقيم ولا تستلقي عند تناول الطعام.

4- التقليل من كمية المشروبات الغازية التي تتناولها.

5- توقف عن مضغ العلكة حتى تتفادى ابتلاع المزيد من الهواء الذى ينتج عنه الانتفاخ.