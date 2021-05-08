شكرا لقرائتكم خبر عن 5 عادات خاطئة تدمر القلب أبرزها التدخين والضغوط النفسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر موقع "healthline" الطبى، إن صحة القلب عند جميع الفئات العمرية تبدأ من التغذية السليمة والابتعاد عن ممارسة العادات الخاطئة خلال المراحل العمرية المختلفة، وأوضح أن أبرز أساليب التغذية السليمة للقلب تتمثل فى تناول الخضراوات الطازجة، والابتعاد عن تناول اللحوم كثيرا، وممارسة الرياضة بانتظام، بالاضافة إلى الحفاظ على وزن صحى، وتقليل الضغوط النفسية.

وأضاف الموقع، أن أبرز العادات الخاطئة الضارة بالقلب، وتمنع من تدفق الأكسجين والدم عبر الأوعية الدموية مما يترتب عليه تسبب الجلطات والذبحة الصدرية، هى :

1 - التدخين .

2 -التوتر .

3- الانفعالات الزائدة.

4- الضغوط النفسية.

5- تناول الأطعمة الدسمة التى تسبب ارتفاعا فى مستوى الكوليسترول الضار فى الجسم .

وأوضح الموقع، أن التدخين والسمنة من أبرز العوامل المؤدية للإصابة بأمراض القلب المنتشرة والتى لابد من معالجتها فى سن مبكرة ، خاصة وأن جلطات القلب تعتبر من أمراض العمر بسبب ظهورها عند الفئات ذات الأعمار الكبيرة التى تتخطى حاجز الـ 50 عاما، وأصبحت منتشرة حاليا عند صغار السن من الشباب بعضهم بسبب السمنة المفرطة والبعض الأخر بسبب ارتفاع معدلات التدخين التى تدمر الصحة العامة للجسم ومن أبرزها أمراض القلب .