شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فوائد عصير الكرفس.. مرطب للجسم وغنى بالمغذيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر عصير الكرفس طريقة سهلة لزيادة تناولك لبعض الفيتامينات والمعادن، كما أنه يساعد في علاج حب الشباب وفقدان الوزن، ومغذي ومرطب وقليل السكر ومضاد للأكسدة، والكرفس هو نوع من الخضراوات يمكن إضافتها للطعام أو فى العصير، وهو منخفض جدًا في السعرات الحرارية، وغني بالمواد المغذية ويمكن استخدامه لفقدان الوزن، يساعد هذا النبات بشكل رئيسي في خفض مستويات الكوليسترول، وإزالة السموم من الجسم وتقليل ارتفاع ضغط الدم وفقا لتقرير لموقع insider.

فوائد علمية لعصير الكرفس:

غنى بالمغذيات: يحتوي على مستويات عالية ومتنوعة من الفيتامينات والمعادن، كوبًا واحدًا من عصير الكرفس يحتوى على العديد من العناصر الغذائية الأساسية، التى يفتقر إليها الكثير من الناس في وجباتهم الغذائية، مثل الكالسيوم، المغنيسيوم، والبوتاسيوم.

حقائق غذائية عن عصير الكرفس

الكالسيوم: 94.4 مجم (7٪ من القيمة اليومية الموصى بها)

المغنيسيوم: 26 مجم (6٪ من القيمة اليومية)

الفوسفور: 56.6 مجم (5٪ من القيمة اليومية)

البوتاسيوم: 614 مجم (13٪ من القيمة اليومية)

صوديوم: 189 مجم (8٪ من القيمة اليومية)

فيتامين أ: 51.9 ميكروجرام (6٪ من القيمة اليومية)

فيتامين ب 6: 0.175 ملي جرام (10٪ من القيمة اليومية)

فيتامين ج: 7.32 مليغرام (8٪ من القيمة اليومية)

فيتامين ك: 69.1 ميكروجرام (58٪ من القيمة اليومية)

وشرب الكرفس في شكل عصير يسمح لك باستهلاك الكثير من الخضار وبالتالي كميات أعلى من العناصر الغذائية والفيتامينات.

له خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات: مضادات الأكسدة مهمة جدًا لصحتك العام، فهى تمنع الإجهاد التأكسدي ، وهي حالة تحدث عندما يكون هناك الكثير من الجذور الحرة في الجسم. تأتي الجذور الحرة من مصادر خارجية مثل التلوث وأيضًا من عمليات الجسم الطبيعية مثل الهضم تؤدي كثرة الجذور الحرة إلى التهاب مزمن، والذي يمكن أن يدمر الخلايا والأنسجة والأعضاء السليمة ويزيد من خطر الإصابة بأمراض مثل النوبات القلبية والسرطان والتهاب المفاصل والسكري.

مرطب: نظرًا لأن الكرفس يحتوي على حوالى 95٪ من الماء ويحتوي على إلكتروليتات، فإن شرب عصير الكرفس يعد وسيلة رائعة للبقاء رطبًا، البقاء رطبًا يحافظ على عمل جسمك بشكل صحيح ويحسن النوم والإدراك والمزاج.

عصير الكرفس قليل السكر: فائدة أخرى لعصير الكرفس هي احتوائه على نسبة منخفضة من السكر، مما يجعله بديلًا صحيًا للعصائر التقليدية مثل عصير البرتقال أو عصير التفاح، يحتوي كوب واحد من عصير الكرفس على 3.16 جرام من السكر الطبيعي مقارنة بـ 24 جرامًا في عصير البرتقال و 28 جرامًا في عصير التفاح.