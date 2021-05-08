شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكن لصودا الخبز إزالة البقع البنية على أسنانك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستخدم صودا الخبز في مجموعة واسعة من العلاجات المنزلية وحيل التنظيف، ولكن هل تعلم أنها مفيدة للعناية بصحة الأسنان، إليك كيفية التخلص من البقع البنية على أسنانك باستخدام صودا الخبز، وفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس".

صودا الخبز المعروفة أيضًا باسم بيكربونات الصوديوم، لا تستخدم فقط لخبز الكعك، بل إنها تساعد أيضًا فى إزالة البقع البنية المتراكمة على الأسنان، حيث أنه بالرغم من الحرص الدائم على تنظيف الأسنان بالفرشاة إلا أن البقع البنية تظهر أحيانًا ويكون من الصعب إزالتها بفرشاة الأسنان، خاصة إذا كنت من محبى الشاى والقهوة فهما أحد أسباب تراكم تلك الطبقة البنية على الأسنان، وتعتبر صودا الخبز حل بسيط وغير مكلف لإزالة تلك البقع دون الحاجة للذهاب إلى الطبيب.



صودا الخبز

ووفقًا للخبراء فإن صودا الخبز مفيدة لتبييض الأسنان لأنها مادة كاشطة خفيفة جدًا وهو ما يساعد على إزالة البقع البنية من سطح أسنانك، خاصة أن معظم الأطعمة التى نتناولها وتلطخ أسناننا تعتمد على الأحماض لذلك يساعد المسحوق القلوي المالح بصودا الخبز على إزالة تلك البقع التي تتركها.

- كيف تتخلصين من البقع البنية على أسنانك باستخدام صودا الخبز ؟

يمكنك خلط ملعقة كبيرة من صودا الخبز مع ملعقة كبيرة من الماء في وعاء صغير على أن يكون المقدار متساويًا من العنصرين، من أجل صناعة معجونًا سميكًا ثم ضعه على أسنانك باستخدام أصابعك أو فرشاة أسنان ذات شعيرات ناعمة لتجنب إتلاف أسنانك لأن صودا الخبز مادة كاشطة، ثم استمر بتنظيف أسنانك بالفرشاة لمدة دقيقتين تقريبًا باستخدام حركات دائرية وتأكد من تغطية جميع أسنانك بمعجون صودا الخبز للحصول على أفضل النتائج، مع أهمية التنظيف بلطف حتى لا تحدث نتائج عكسية، وبعد دقيقتين من تنظيف أسنانك ابصق صودا الخبز واشطف فمك جيدًا بالماء أو غسول الفم.

وإذا كانت البقع البنية المتراكمة على أسنانك عميقة ولم يتم إزالتها بسهولة باستخدام معجون صودا الخبز يمكنك إضافة بيروكسيد الهيدروجين الموضعي المتاح دون وصفة طبية إلى معجون صودا الخبز واتركها لمدة دقيقة على أسنانك قبل شطفها لتحقيق أفضل النتائج.

تعتبر صودا الخبز رائعة لتبييض الأسنان ولكنها لن تمنع التسوس وأمراض اللثة ومشاكل الأسنان الأخرى، لذلك ستحتاج إلى استخدام معجون أسنان عالي الجودة للحفاظ على صحة فمك.