صحة ورشاقة

إنفوجراف.. لقاح سينوفارم الصيني في أرقام

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - منحت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، موافقة طارئة للقاح سينوفارم الصيني المضاد لكورونا والمصنوع في بكين.

وأوصت لجنة خبراء اللقاحات التابعة للمنظمة بهذا اللقاح، وهو أول لقاح صيني يتلقى الضوء الأخضر من المنظمة، للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً فما فوق.

وسبق أن أعطت المنظمة ترخيصاً بالاستخدام الطارئ للقاحات فايزر/بيونتك وموديرنا وجونسون أند جونسون وأيضاً أسترازينيكا، الذي ينتج في مرافق في الهند وكوريا الجنوبية.

ويستعرض الإنفوجراف التالي أبرز المعلومات عن لقاح سينوفارم الصيني:


محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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