3 أسباب تجعل اعتماد لقاح سينوفارم خطوة فارقة في مقاومة الوباء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصف خبير لقاحات بلجيكي اعتماد منظمة الصحة العالمية لقاح سينوفارم الصيني، بأنه خطوة فارقة في الحرب على وباء كورونا.

ويقول الدكتور يوهان نيتس، أستاذ اللقاحات بمعهد "ريجا" في بلجيكا، لـ"الخليج 365"، إن اعتماد اللقاح ستظهر فوائده في الحرب على الوباء في ثلاثة اتجاهات، أولها المساهمة في التقليل من تأثير المجموعات المناهضة للقاحات حول العالم.



واشتكى مسؤولو منظمة الصحة العالمية في أكثر من مناسبة من أنه لا تزال هناك جماعات رافضة للقاحات حول العالم يمكن أن تؤثر على إقبال الناس على اللقاحات، وتستند مثل هذه الجماعات إلى أن بعض اللقاحات المتداولة لم تحصل بعد على اعتماد الجهات الدولية، ومن ثم فإن قرار اعتماد سينوفارم يوجه ضربة للمنطق الذي تستند إليه هذه الجماعات، كما يؤكد نيتس.

ويضيف: "اعتماد اللقاح يعني أن العالم لديه أداة أخرى آمنة وفعالة في مكافحة وباء (كوفيد- 19)".

ويشير الملخص المنشور على الإنترنت من قبل منظمة الصحة العالمية إلى أن اللقاح آمن وفعال بنسبة 78% تقريباً مع الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و59 عاماً.





ومع الحصول على الاعتماد الدولي، يأتي السبب الثاني الذي يشير إليه نيتس، وهو أن ذلك سيشجع الدول على إعطاء موافقتها التنظيمية لهذا اللقاح، بحيث ينضم قريباً إلى اللقاحات الأخرى المستخدمة داخل الدولة، وهذا من شأنه أن يزيد من عدد الملقحين، بما يساعد في السيطرة على الوباء.

ويتابع نيتس، أنه بالإضافة للدول التي يمكنها التعاقد على شراء اللقاح بصورة منفردة، فإن اللقاح سيصبح مؤهلاً للانضمام خلال الأسابيع المقبلة إلى برنامج "كوفاكس" المدعوم من الأمم المتحدة، ليتم توزيعه من خلال منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ومنظمة الصحة العالمية، وهو ما يساعد في زيادة عدد الملقحين حول العالم، بما يمثل سبباً ثالثاً لأهمية خطوة اعتماد اللقاح.

وبحصول لقاح سينوفارم على الاعتماد يصبح سادس لقاح يحصل على تصديق منظمة الصحة العالمية للسلامة والفعالية والجودة بعد فايزر/بيونتك وموديرنا وجونسون أند جونسون وأيضاً أسترازينيكا، الذي ينتج في مرافق في الهند وكوريا الجنوبية.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أداهوم جيبريسوس، في مؤتمر صحفي، الجمعة، في جنيف: "اعتماد اللقاح يوسع قائمة اللقاحات التي يمكن لمرفق (كوفاكس) شراؤها".

ويهدف "كوفاكس" إلى إرسال اللقاحات مجاناً إلى 92 دولة منخفضة الدخل ومساعدة 99 دولة ومنطقة أخرى على شرائها، ويسعى البرنامج، الذي وزع بالفعل أكثر من 54 مليون جرعة لشراء ملياري جرعة بحلول نهاية العام.