أهمية اعتماد لقاح سينوفارم الصيني.. خبراء يوضحون لـ"الخليج 365"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - زفت منظمة الصحة العالمية خبرا سارا للبشرية بمنح لقاح سينوفارم الصيني المضاد لفيروس كورونا الضوء الأخضر للاستخدام في حالات الطوارئ.

وبذلك ينضم اللقاح الصيني إلى 5 أمصال حصلت على "الموافقة الطارئة" من منظمة الصحة العالمية وهي: فايزر/بيونتك وموديرنا وجونسون أند جونسون وأيضاً أسترازينيكا، الذي ينتج في مرافق في الهند وكوريا الجنوبية، كما أنه يقترب من الإدراج ضمن آلية "كوفاكس"، البرنامج العالمي لتوفير اللقاحات بشكل أساسي للبلدان الفقيرة.

إعلان منظمة الصحة العالمية، الجمعة، الموافقة على التلقيح بسينوفارم يمثل خبرا سارا للدول التي استعانت به في معركتها ضد فيروس كورونا، وعلى رأسها عدد من الدول العربية.

وكانت الإمارات في طليعة الدول التي أعلنت تسجيل لقاح سينوفارم والموافقة على استخدامه في عملية التطعيم ضد فيروس كورونا.



أيضاً أعلنت مصر مطلع 2021 اعتماد هيئة الدواء الحكومية اللقاح الصيني سينوفارم ضد الفيروس التاجي، وتستخدمه منذ ذلك الوقت في عملية التطعيم.

وحذا المغرب حذو سابقتيه وسجل لقاح سينوفارم، وكان على رأس الأنواع التي استخدمها في حملات التطعيم ضد كورونا المستجد.

لقاح آمن





الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، وصف منح منظمة الصحة العالمية لقاح سينوفارم الصيني الموافقة على الاستخدام الطارئ بـ"الخطوة المهمة" التي تفيد العالمين العربي والنامي.

وقال بدران لـ"الخليج 365" إن القرار الذي اتخذته مجموعة استشارية فنية تابعة لمنظمة الصحة العالمية يفتح الباب أمام إدراج سينوفارم ضمن برنامج "كوفاكس" المدعوم من الأمم المتحدة خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة، وتوزيعه عبر اليونيسف والمكاتب الإقليمية التابعة للمنظمة.

وشدد على أن لقاح سينوفارم آمن وفعال للغاية، قائلا: "أثبت سينوفارم فاعلية في التجارب الإكلينيكية تصل إلى 89% في إنتاج أجسام مضادة، و99% حماية من الإصابة، و100% حماية من ظهور الأعراض العنيفة والحرجة".

وعن طريقة عمل لقاح سينوفارم الصيني، قال الطبيب المختص: "يعمل اللقاح باستخدام جزيئات فيروسية ميتة لتعريض النظام المناعي للجسم للفيروس دون المخاطرة بحدوث رد فعل عنيف".



وأضاف: "لم تظهر أي أعراض جانبية خطيرة على من حصلوا على اللقاح سواء داخل مصر أو خارجها"، مشيرا إلى أن أغلبها انحصرت في "ارتفاع درجة الحرارة وآلام العظام".

وتابع: "الأعراض التي سجلت بعد التطعيم بمصل سينوفارم هي ذات الأعراض المعتادة عند التطعيم بأي لقاح آخر لأي مرض غير فيروس كورونا، كما أنها مثل أي أعراض تظهر مع تطعيمات الأطفال".

وشدد على مأمونية سينوفارم ومنح السلطات الصحية الصينية هذا اللقاح للملايين من المواطنين دون ظهور أي أعراض جانبية تذكر عليهم.

هل يمكن أن تحدث الإصابة بفيروس كورونا من اللقاح؟





الدكتور مجدي بدران شدد على أن التطعيم بلقاح سينوفارم لا يتسبب في الإصابة بمرض "كوفيد-19"، موضحا أن المصل لا يصنع باستخدام فيروس حي.

وأضاف أنه لا داعي للخوف من التطعيم بلقاح سينوفارم والتخوف من الآثار الجانبية التي تتبعه، موضحا أنها تعتبر دليلا على أن استجابة الجسم للفيروس تمت بطريقة صحيحة وناجحة.

وعن علاج الآثار الجانبية للقاح حال ظهورها بعد التطعيم، نصح الطبيب المختص بالراحة وتناول مخفضات الحرارة والألم.



وناشد الجميع ضرورة التطعيم ضد "كوفيد-19"، قائلا: "اللقاحات أمل البشرية والمنقذة لحياتهم، وعلى مر الزمن حالت دون تسجيل نحو 3 ملايين وفاة سنويا على الأقل".

وأضاف: "توافر اللقاح خطوة مهمة في خارطة الطريق للقضاء على الفيروس، مع الالتزام بالتدابير الوقائية كون الأمصال لا تغني عنها أبدا".

وأشار إلى أن فعالية لقاحات كورونا غالبا تبدأ في العمل بعد 7- 14 يوما من تلقي الجرعة الثانية، لافتا إلى عدم وجود مصل فعال بنسبة 100%، ولا يعرف حتى الآن ما إذا كانت اللقاحات تحمي من جميع أنواع العدوى، أو تلك التي تسبب الأعراض فقط.

مميزات لقاح سينوفارم





الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة في مصر، وصف اعتماد منظمة الصحة العالمية للقاح سينوفارم الصيني بـ"الخطوة المهمة جدا"، خاصة للدول العربية التي بدأ عدد منها التطعيم به منذ أشهر.

وقال الحداد لـ"الخليج 365"، إن اعتراف منظمة الصحة باللقاح الصيني سيسمح بالتنقل بين الدول، موضحا: "عند السفر من بلد إلى آخر تطلب السلطات ما يفيد بالتطعيم ضد كوفيد-19 وهو ما كان يمثل مشكلة للدول التي كانت تعتمد على سينوفارم ولم يحصل على الموافقة بـ(الاستخدام الطارئ) وقتها".

وأضاف أنه بـ"حصول سينوفارم على موافقة الصحة العالمية للاستخدام الطارئ أصبح من ضمن اللقاحات المدرجة المعترف بها عالمياً للتنقل والسفر بين الدول".

وتابع: "اعتماد منظمة الصحة العالمية للقاح سينوفارم يعني أن الجانب الصيني قدم أوراق التجارب السريرية وكل ما يتعلق بالأبحاث التي أجريت".

ورأى أن اعتماد اللقاح الصيني رسمياً خطوة جيدة جداً ومفيدة للجميع، وبث الثقة الدولية فيه ما يسمح بتعميمه وانتشاره واستخدامه من الدول التي كانت تعزف عن ذلك سابقاً.

الطبيب المختص شدد على أهمية تلقيح الجميع ضد فيروس كورونا المستجد، قائلا: "لا حل للقضاء على الوباء إلا عن طريق اللقاحات".



واستطرد: "من مميزات المصل الصيني أنه من ضمن اللقاحات المعطلة التي ليس لها آثار جانبية وذات مأمونية مرتفعة للغاية، كما أنه سهل النقل والتخزين وغير مكلف ومنخفض الثمن".

معلومات عن لقاح سينوفارم الصيني





يعمل لقاح شركة "سينوفاك" الصينية باستخدام جزيئات فيروسية مقتولة لتعريض جهاز المناعة في الجسم للفيروس دون المخاطرة برد فعل خطير للمرض، ويتم عبر جرعتين.

يتميز لقاح كورونا الصيني بإمكانية تخزينه داخل ثلاجة عادية في درجة حرارة تتراوح بين 2 و8 درجات مئوية، بينما ينبغي تخزين لقاح موديرنا في درجة حرارة -20، وفايزر في درجة حرارة -70.

أيضا اللقاح الصيني راعى الدقة والالتزام بالمعايير الدولية والقوانين واللوائح ذات الصلة عند تصنيعه، واليوم حصل على موافقة الطوارئ من منظمة الصحة العالمية.