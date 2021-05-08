شكرا لقرائتكم خبر عن 3 عوامل تسبب ارتجاع المرىء الصامت للرضع.. تعرف على الأسباب وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر موقع "only my health" الطبى أن الارتجاع عند الأطفال يعني خروج اللبن من المعدة، إلا أن الارتجاع الصامت عند الأطفال هو خروج اللبن إلى المعدة، ولكنه لا يخرج عن طريق الفم بل يصل حينها إلى المرىء والحلق والفتحة الخلفية للأنف ومن الممكن أن يدخل على الحنجرة والقصبة الهوائية ولذلك سمى بالارتجاع الصمت لعدم خروج اللبن من الفم.

وأضاف الموقع أن سبب الارتجاع الصامت عديدة ومن أبرزها:

1 طبيعة عدم التكوين الكامل لعضلة نهاية المريء وبالتالى لا تغلق جيدًا محتوى المعدة فخروج اللبن يكون سهلا .

2 المريء في الأطفال الرضع يكون قصيرا .

3 طبيعة نومهم باستمرار على الظهر .

وأوضح أن أبرز أعراض الارتجاع الصامت عند الأطفال هى كالتالى:

1 بحة فى الصوت.

2 كحة وبالأخص مع النوم وتصل أحيانا إلى الالتهابات الشعبية.

3 خنفرة وانسداد أنفى.

4 التهاب فى الحلق.

5 رفض الرضاعة.

6 عدم القدرة على التنفس جيدًا.

ولفت الموقع إلى أن أبرز طرق العلاج فى هذه الحالات هى تقليل فترات الرضاعة، تكريع الطفل بعد انتهاء الرضاعة، استخدام مهدئات المعدة، وضع الطفل فى زاوية 90 درجة عند الرضاعة، وغالبًا ما يتعافى الطفل فى فترة زمنية لا تقل عن 4 أيام عند اتباع النظم الصحية السليمة، خاصة عند وضع الطفل فى الوضعية الصحيحة عند الرضاعة وعدم دخول اللبن فى مسار خاطئ عند وضعه بشكل غير صحيح.