شكرا لقرائتكم خبر عن الالتزام بنظام غذائى يعتمد على الأحماض الدهنية غير المشبعة يعالج أعراض الربو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى الكثير من الأشخاص من مرض الربو بجميع أنحاء العالم، وبدأ التركيز خلال الآونة الأخيرة حول ما إذا كانت بعض أنواع النظام الغذائى تزيد من خطر زيادة الربو أم لا وفقًا لأحدث الأبحاث العلمية، وقال موقع healthline الطبى أن الدرسات الحديثة أكدت أن التغييرات فى النظام الغذائى يمكن أن تؤدى إلى التحسن فى أعراض الربو كنوع من العلاج التقليدى بعيدًا عن العلاج الدوائى.

وأضاف الموقع أن الدراسات تدعم المطالبة بضرورة اتباع نظام غذائى يتكون من:

1 الفواكه والخضراوات.

2 المكسرات والحبوب الكاملة.

3 الأحماض الدهنية غير المشبعة لمساعدة مرضى الربو التعافى فى وقت قصير.

ولفت الموقع، إلى أن من يتبعون هذا النظام الغذائى وجدوا أن لديهم إمكانية للسيطرة بصورة أفضل على الربو، حيث تحسنت أعراض المرض وكذلك تحسنت وظائف الرئة وانخفضت أعراض الحساسية.

وذكر الموقع أن هناك عددًا من الأطعمة التى لابد أن يبتعد عنها مريض الربو ومنها:

1 - الأطعمة التي لديك حساسية منها مثل الصويا والمحار وأنواع الأسماك الأخرى، والبيض.

2 -الأطعمة المخللة، الروبيان، الجير المعبأة في زجاجات أو عصير الليمون، الأطعمة المصنعة والفواكه المجففة أو الخضار.

3 -تجنب الملح قدر الإمكان، حيث إن كمية الملح اللازمة فى جسمك يمكن الحصول عليها بسهولة من قبل بعض الفواكة والخضراوات.

وأضاف الموقع أن اتباع نظام غذائى عالى الملح له تأثير متفاقم على حالة الربو، حيث يقيد قدرة الأوردة فى الرئتين لتمديد وإطلاق سراح ثانى أكسيد الكربون، كما تحتوى الأطعمة المصنعة على كمية عالية من الكبريت وكذلك الملح.