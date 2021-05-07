إنفوجراف.. 6 لقاحات تحارب كورونا بـ"الترخيص الطارئ"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - منحت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، موافقة طارئة للقاح سينوفارم الصيني المضاد لفيروس كورونا والمصنوع في بكين.

وأوصت لجنة خبراء اللقاحات التابعة لمنظمة الصحة العالمية بهذا اللقاح، وهو أول لقاح صيني يتلقى الضوء الأخضر من المنظمة، للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً فما فوق.



وسبق أن أعطت منظمة الصحة العالمية ترخيصاً بالاستخدام الطارئ للقاحات فايزر/بيونتيك وموديرنا وجونسون أند جونسون وأيضا أسترازينيكا الذي ينتج في مرافق في الهند وكوريا الجنوبية.

وتمهد مصادقة منظمة الصحة العالمية للاستخدام الطارئ الطريق أمام اللقاحات لنيل موافقات سريعة لاستيرادها وتوزيعها من دول العالم، خاصة تلك التي ليس لديها هيئات تنظيمية خاصة بها بمعايير دولية.



ويستعرض الإنفوجراف التالي قائمة اللقاحات التي حصلت على ترخيص الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية:



