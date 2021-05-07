شكرا لقرائتكم خبر عن هل التدليك مفيد لمرضى السكرى؟ .. اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض السكرى من الأمراض المزمنة التي قد تسبب الكثير من المضاعفات، أشهر هذه المضاعفات هي اعتلال الأعصاب المحيطية وهو تلف الأعصاب خارج الحبل الشوكي أو الدماغ عادة ما يلاحظ الأشخاص المصابون بداء السكري أعراضًا أولية مثل التنميل أو الألم أو الوخز في القدمين وأسفل الساق، تشير بعض الأدلة إلى أن العلاج بالتدليك قد يساعد مرضى السكري في إدارة أعراض الاعتلال العصبي وجدت بعض الدراسات أيضًا أن التدليك قد يساعد في خفض مستويات السكر في الدم، وفقا لتقرير لموقع healthline.

فوائد التدليك لمرضى السكر

خفض مستويات الجلوكوز في الدم: وجد الباحثون أدلة مهمة على أن التدليك قديخفض مستويات السكر في الدم، وتحسين الألم الناجم عن الاعتلال العصبي المحيطي، وتحسين قرح القدم السكرية

السيطرة على مرض الشرايين المحيطية: يحدث مرض الشرايين المحيطية عندما يؤدي تراكم اللويحات إلى تضييق الأوعية الدموية وتقليل الدورة الدموية في الأطراف يحدث بشكل شائع لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 ويزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

وجدت إحدى الدراسات أن تدليك النسيج الضام يمكن أن يحسن الدورة الدموية في الأطراف السفلية للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 ، وقد يساعد في إبطاء تقدم مرض الشرايين المحيطية، قد يؤدي تدليك القدم إلى تحسين أعراض الاعتلال العصبي السكري.

يحسن أعراض الاعتلال العصبي: وجدت مراجعة أجريت عام 2020 للدراسات تدليك نقطة الوخز بالإبر يحسن أعراض الاعتلال العصبي.

الآثار الجانبية وموانع الاستعمال

يبدو أن التدليك آمن بشكل عام للأشخاص المصابين بداء السكري، وتشير معظم الدراسات إلى عدم وجود آثار جانبية خطيرة، أحد المخاطر المحتملة هو إحداث انخفاض في نسبة السكر في الدم لدى المرضى الذين يستخدمون الأنسولين.