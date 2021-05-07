شكرا لقرائتكم خبر عن 6 اختبارات يجب عليك إجراؤها بعد التعافى من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينصح الأطباء المرضى المتعافين من فيروس كورونا، في هذا الوقت بالتطعيم عندما يستطيعون والأهم من ذلك، الاعتناء بصحتهم، وتعد رعاية ما بعد كورونا مهمة، لماذا؟ لأن فيروس كورونا يمكن أن يلحق الكثير من الضرر بجسمك، وإذا كانت إصابتك معتدلة إلى شديدة، فقد يكون الفيروس قد أثر على جهازك التنفسي، لذا يجب على المرضى المتعافين الاستمرار في مراقبة صحتهم وتجنب مخاطر مخاوف إضافية، ووفقًا للخبراء يوصى بإجراء اختبارات يجب عليك إجراؤها بعد التعافي، وفقا لما نشر فى موقع boldsky.

اختبار الجلوكوز والكولسترول

يمكن استخدامه لقياس كمية الكولسترول الجيد والضار والدهون الثلاثية، وهي نوع من الدهون، في الدم، بالنسبة لشخص تعافى من فيروس كورونا ، يمكن أن يساعد اختبار الجلوكوز والكولسترول في الكشف عن أي التهاب وتجلط، ويعد إجراء هذا الاختبار أمرًا بالغ الأهمية إذا كنت تعاني من حالات مرضية مثل النوع السكري أو كنت معرضًا لخطر الإصابة بمضاعفات في القلب.

اختبار الوظائف العصبية

أبلغ مرضى فيروس كورونا عن أعراض عصبية ونفسية بعد أسابيع وشهور من الشفاء، النساء فوق سن الأربعين أكثر عرضة لهذه المخاطر، قد تظهر عليهم أعراض مثل ضباب الدماغ والقلق والرعشة والدوخة والتعب، يمكن أن يساعد إجراء اختبارات الوظائف العصبية لدينا مثل اختبارات التشخيص الكهربائي.



اختبارات فيروس كورونا

أشعة مقطعية على الصدر

ينصح الأطباء بفحص تصوير مقطعي محوسب عالي الدقة، بينما يقول الأطباء إن رئتي معظم الناس تتعافى جيدًا بعد الإصابة، فإن المستويات العالية من الإصابة والعدوى الفيروسية يمكن أن تجعل الكثيرين يعتمدون على الأوكسجين الخارجي والدعم التنفسي، كيفية وضع القناع المزدوج بشكل صحيح ونصائح تركيب القناع.

اختبار فيتامين د

يعتبر عنصرا غذائيا أساسيا لصحة العظام والأسنان ووظيفة المناعة، إن إجراء اختبار فعلي مثل اختبار فيتامين (د) من شأنه أن يساعد في التعامل مع أي نقص إذا لزم الأمر، لأن الدراسات أظهرت أن مكملات فيتامين (د) يمكن أن تكون حاسمة أثناء التعافي وقد تساعد في تسريع الشفاء.

اختبار تعداد الدم الكامل

هو مجموعة من الاختبارات التي تقيم الخلايا التي تدور في الدم، بما في ذلك خلايا الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء والصفائح الدموية، يمكن أن يساعدك إجراء اختبار على فهم كيفية استجابة جسمك لعدوى كورونا والمساعدة في فهم ما إذا كنت بحاجة إلى أي مساعدة صحية إضافية بعد التعافي.



اختبارات فيروس كورونا

اختبار الأجسام المضادة

تبحث اختبارات الأجسام المضادة أو اختبارات الأمصال عن الأجسام المضادة في دمك لتحديد ما إذا كان لديك عدوى سابقة بالفيروس الذي يسبب كورونا، يمكن أن يساعد في إعطاء صورة أفضل لجهاز المناعة وأهلية الفرد للتبرع بالبلازما.