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شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل 5 أطعمة صحية يجب تناولها قبل الذهاب إلى النوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - لا يعني النظام الغذائي الصحي تناول الأطعمة المغذية فحسب، بل يجب أيضًا أن يأخذ المرء عوامل أخرى في الاعتبار، حتى وقت تناول أطعمة معينة مهم جدًا لصحتنا، إذا كنت تتناول وجباتك في المواعيد المناسبة، فلن يؤدي ذلك إلى ظهور أي أعراض مرضية وترتبط جيدًا بجسمك في الواقع، هناك بعض الأطعمة التي يجب تجنبها قبل النوم بينما البعض الآخر من الجيد تناولها في الليل لأسباب مختلفة، تشمل العوامل جودة النوم والهضم في الغالب، هذه التقرير لتتعرف على أفضل وأسوأ 5 أطعمة يجب تناولها قبل النوم، بحسب موقع "only my health".العسل: تستهلك كل أسرة دول العالم تقريبًا مزيجًا من الحليب والعسل قبل النوم، إنه بديل صحي للأطعمة السكرية إذا كنت تتوق إلى شيء حلو يحتوي العسل على الميلاتونين الذي يوقف الأوركسين في الجسم، وهو الببتيد العصبي الذي يجعلنا نشعر بالنشاط واليقظة، يمكنك عمل مشروب مهدئ بالماء الدافئ والليمون للحصول على كوب مريح من الماء الساخن والليمون والعسل هو مشروب مسائي رائع لتهدئة الجسم والحث على النوم.
لوز:إن تناول حفنة من اللوز قبل النوم مفيد لجسمك، هوالنوع المثالي من المكسرات التي تحتاج إلى تناولها من أجل نوم جيد لأنها تحتوي على كميات جيدة من المغنيسيوم المريح للعضلات، المغنيسيوم عنصر غذائي ممتاز لتنظيم مستويات السكر في الدم وكذلك النوم.
الكرز:يعرف بأنه أحد أفضل الأطعمة التي يجب تناولها قبل النوم لأنه يحتوي بشكل طبيعي على الميلاتونين، يمكنك تناول الكرز أو شرب عصير الكرز في أي وقت خلال اليوم لأنه يمكن أن يساعد في توفير نوم أطول وأعمق، تجنب وضع الكرز في كاسترد الفاكهة ليلًا لأنه مرة أخرى يستهلك الكثير من السكر قبل النوم، يمكنك تناول هذه الفاكهة في سلطة فواكه صحية.
الموز:صديق لك خاصة إذا كنت تواجه صعوبات في الحصول على نوم جيد ليلاً، يستهلك معظم الناس هذه الفاكهة في وجبة الإفطار ، ولكن يجب تقييمها قبل النوم بدلاً من ذلك وهي من أفضل الأطعمة للنوم ، وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من المغنيسيوم الذي يريح العضلات ويهدئ الجسم.
السبانخ:أثبتت فعاليتها في علاج العديد من المصابين بالأرق في الحصول على نوم جيد، إنه مصدر جيد للتربتوفان، لكن الخضار الورقية الخضراء هي أيضًا مصدر كبير لحمض الفوليك والمغنيسيوم والفيتامينات B6 وC، والتي تعد جميعها عوامل رئيسية في تصنيع السيروتونين ، وبالتالي الميلاتونين، يحتوي السبانخ أيضًا على الجلوتامين، وهو حمض أميني يساعد الجسم في التخلص من السموم الخلوية التي تؤدي إلى الأرق.