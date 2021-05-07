شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل 5 أطعمة صحية يجب تناولها قبل الذهاب إلى النوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يعني النظام الغذائي الصحي تناول الأطعمة المغذية فحسب، بل يجب أيضًا أن يأخذ المرء عوامل أخرى في الاعتبار، حتى وقت تناول أطعمة معينة مهم جدًا لصحتنا، إذا كنت تتناول وجباتك في المواعيد المناسبة، فلن يؤدي ذلك إلى ظهور أي أعراض مرضية وترتبط جيدًا بجسمك في الواقع، هناك بعض الأطعمة التي يجب تجنبها قبل النوم بينما البعض الآخر من الجيد تناولها في الليل لأسباب مختلفة، تشمل العوامل جودة النوم والهضم في الغالب، هذه التقرير لتتعرف على أفضل وأسوأ 5 أطعمة يجب تناولها قبل النوم، بحسب موقع "only my health".

العسل: تستهلك كل أسرة دول العالم تقريبًا مزيجًا من الحليب والعسل قبل النوم، إنه بديل صحي للأطعمة السكرية إذا كنت تتوق إلى شيء حلو يحتوي العسل على الميلاتونين الذي يوقف الأوركسين في الجسم، وهو الببتيد العصبي الذي يجعلنا نشعر بالنشاط واليقظة، يمكنك عمل مشروب مهدئ بالماء الدافئ والليمون للحصول على كوب مريح من الماء الساخن والليمون والعسل هو مشروب مسائي رائع لتهدئة الجسم والحث على النوم.

لوز:إن تناول حفنة من اللوز قبل النوم مفيد لجسمك، هوالنوع المثالي من المكسرات التي تحتاج إلى تناولها من أجل نوم جيد لأنها تحتوي على كميات جيدة من المغنيسيوم المريح للعضلات، المغنيسيوم عنصر غذائي ممتاز لتنظيم مستويات السكر في الدم وكذلك النوم.