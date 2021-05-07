"ثق برؤية قيادتك".. "تويتر الإمارات" يحتفي باعتماد لقاح سينوفارم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كانت الإمارات على ثقة بكفاءة فريقها الطبي، الذي أدرك مبكراً فاعلية لقاح سينوفارم الصيني وموثوقيته.

وسارعت الإمارات في نهاية مارس/آذار الماضي إلى تدشين أول خط تصنيع وإنتاج لقاح كورونا في الإمارات بالاتفاق بين مجموعة "جي 42" الإماراتية ومجموعة سينوفارم CNBG الصينية، فكانت في ذلك أسبق من منظمة الصحة العالمية، التي اعتمدت اللقاح، الجمعة.



وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، موافقتها على الاستخدام الطارئ للقاح سينوفارم الصيني المضاد لفيروس كورونا، وذلك بعد أكثر من شهرين على الاتفاق الإماراتي- الصيني.

وشاركت الإمارات بالتجارب السريرية للقاح سينوفارم منذ شهر يوليو/تموز من العام الماضي.

وحظي إعلان المنظمة الأممية منح الاستخدام الطارئ للقاح سينوفارم بترحاب كبير بين الإماراتيين على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بقرار قيادة دولة الإمارات باعتماد اللقاح في مارس الماضي.





وعبر حسابه في "تويتر" غرّد الدكتور عمر عبدالرحمن الحمادي، المتحدث الرسمي للإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات، قائلاً: "منظمة الصحة العالمية تمنح الموافقة الطارئة لاستخدام لقاح سينوفارم ليكون سادس لقاح في العالم ينال هذه الموافقة شاركت دولة الإمارات في التجارب السريرية منذ شهر يوليو ٢٠٢٠، والآن نحصد نتائج العلم بأعيننا، حيث كانت الدولة مساهم أساسي في دفع عجلة التجارب والأبحاث".





وكتب حمد الكعبي، رئيس تحرير صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، عبر حسابه في "تويتر": "نفخر بتجربة الإمارات الرائدة في التعامل مع كورونا، والتي بدأت واستمرت بثقة وثبات وجرأة على كافة الأصعدة وفي كل القطاعات الحيوية وعلى رأسها القطاع الطبي، وسط تلكؤ وتردد عالمي إزاء العدو المجهري.. لا تشلون هم.. الحمد لله على نعمة الإمارات".





وغرّد الكاتب الإماراتي ماجد الرئيسي قائلاً: "لم يكن الطموح في الإمارات الحصول على اللقاح، بل رفعت السقف لتكون من الدول المصنعة للقاح على مستوى العالم باسم حياة - فاكس".

وأضاف: "ستنتج الإمارات 200 مليون جرعة من لقاح سينوفارم سنوياً، ويعتبر وهو أول لقاح محلي الصنع على مستوى المنطقة معتمد من منظمة الصحة العالمية.. من قال لا تشلون هم، هو ذلك الذي يقول ما يفعل ويفعل ما يقول".

وتوالت ردود الفعل المشيدة بالخطوة الإماراتية التي ساهمت في تسريع عملية التلقيح ودفع عجلة التجارب والأبحاث.

وأوصت لجنة خبراء اللقاحات التابعة لمنظمة الصحة العالمية بلقاح سينوفارم وهو أول لقاح صيني يتلقى الضوء الأخضر من المنظمة، للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً فما فوق.

وسبق أن أعطت منظمة الصحة العالمية ترخيصا بالاستخدام الطارئ للقاحات فايزر/بيونتك وموديرنا وجونسون أند جونسون وايضا استرازينيكا الذي ينتج في مرافق في الهند وكوريا الجنوبية.

وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس في مؤتمر صحفي: "بعد ظهر اليوم أعطت منظمة الصحة العالمية ترخيصا بالاستخدام الطارئ للقاح سينوفارم الذي تنتجه بكين، ما يجعله سادس لقاح ينال مصادقة المنظمة للأمان والفاعلية والجودة".

وتمهد مصادقة منظمة الصحة العالمية للاستخدام الطارئ الطريق أمام اللقاحات لنيل موافقات سريعة لاستيرادها وتوزيعها من دول العالم، خاصة تلك التي ليس لديها هيئات تنظيمية خاصة بها بمعايير دولية.

وإلى جانب الصين يستخدم سينوفارم في الإمارات والجزائر والكاميرون ومصر والمجر والعراق وإيران وباكستان والبيرو وصربيا وسيشيل وغيرها من الدول.