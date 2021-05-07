إنفوجراف.. ما هي الموافقة الطارئة للقاحات كورونا من "الصحة العالمية"؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ما إن أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها منحت الموافقة على الاستعمال الطارئ للقاح سينوفارم الصيني ضد كورونا، حتى تساءل الكثير عن معنى ذلك.

وجاءت موافقة منظمة الصحة العالمية على هذا اللقاح الصيني بعد إجراءات علمية دقيقة ومعقدة أثبتت كفاءته وجدارته وأنه آمن وفعال.

وتعني موافقة منظمة الصحة العالمية أن اللقاح يستوفي معايير الجودة والسلامة والفاعلية الضرورية وتتيح استخدام اللقاح على نطاق أوسع.

كما تعني أن فوائد استخدام اللقاح من اجل التصدي لخطر فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تفوق عن المخاطر والأعراض الجانبية المحتملة الناجمة عن استخدام اللقاح.

الإنفوجراف التالي يرصد مجموعة من أبرز المعلومات عن بروتوكول الاستعمالات الطارئة الذي تعمل به منظمة الصحة العالمية..





