صحة ورشاقة

إنفوجراف.. ما هي الموافقة الطارئة للقاحات كورونا من "الصحة العالمية"؟

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ما إن أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها منحت الموافقة على الاستعمال الطارئ للقاح سينوفارم الصيني ضد ، حتى تساءل الكثير عن معنى ذلك.

وجاءت موافقة منظمة الصحة العالمية على هذا اللقاح الصيني بعد إجراءات علمية دقيقة ومعقدة أثبتت كفاءته وجدارته وأنه آمن وفعال.

وتعني موافقة منظمة الصحة العالمية أن اللقاح يستوفي معايير الجودة والسلامة والفاعلية الضرورية وتتيح استخدام اللقاح على نطاق أوسع.

كما تعني أن فوائد استخدام اللقاح من اجل التصدي لخطر (كوفيد-19) تفوق عن المخاطر والأعراض الجانبية المحتملة الناجمة عن استخدام اللقاح.

الإنفوجراف التالي يرصد مجموعة من أبرز المعلومات عن بروتوكول الاستعمالات الطارئة الذي تعمل به منظمة الصحة العالمية..


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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