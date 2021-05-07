شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الوقت المناسب لإنهاء العزل المنزلى لمصابى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحجر المنزلي يعني الوقت الذي يعزل فيه المريض الذي تظهر نتيجته إيجابية، باتباع جميع الاحتياطات والبروتوكولات الطبية ويُنصح الأشخاص الذين يعانون من أعراض خفيفة ومتوسطة عادةً باتباع الحجر الصحي المنزلي ولكن ما هو الوقت المناسب لإنهاء الحجر الصحي؟

متى يجب إنهاء الحجر المنزلي؟

ووفقا لتقرير موقع "تايمز اوف انديا" فأنه نظرًا لطبيعة الأعراض وفترة حضانة الفيروس (التي تتراوح من 5 إلى 12 يومًا)، يمكن أن يستغرق التعافي من فيروس كورونا 14 يومًا على الأقل، ولكن يمكن إنهاء فترة الحجر الصحي المنزلي لمريض فيروس كورونا إذا مرت 14-17 يومًا على الأقل بعد ظهور الأعراض.

ويمكن للمرضى الذين يعانون من عدوى بدون أعراض إنهاء الحجر الصحي بعد 10 أيام من أول اختبار إيجابي للفيروس، يمكن أن يساعدك التحدث إلى طبيبك المعالج أو الطبيب في تحديد الوقت المناسب لإنهاء العزلة.

يمكن أن تعتمد مدة الحجر الصحي والوقت المناسب لإنهائه أيضًا على نوع وشدة الأعراض، عادة ما تكون الحمى هي العلامة الكلاسيكية للعدوى، وإذا استمر الشخص دون أن يصاب بالحمى لمدة 3 أيام، ولاحظ تحسنًا تدريجيًا في الأعراض ، فإنه يعتبر آمنًا لإنهاء الحجر الصحي المنزلي.

يمكن أن يكون الحصول على تقريرين سلبيين من RT-PCR (يفصل بينهما 24 ساعة) بمثابة علامة على تعافي الشخص من فيروس كورونا ويمكنه إنهاء الحجر الصحي المنزلي.

هل يمكنك نقل الفيروس بعد انتهاء العزلة؟

ينتهى الحمل الفيروسي في الجسم بعد انتهاء الأعراض المعدية مما يعني أن الشخص لم يعد قادرًا على نقل الفيروس للآخرين، ومع ذلك من أجل السلامة والرفاهية العامة، ينصح الأطباء المرضى الخاضعين للعزل في المنزل بمواصلة 7 أيام أخرى من الحجر الصحي، وارتداء الأقنعة وممارسة النظافة الجيدة والتدابير الوقائية في المنزل.

متى يكون من الآمن التواجد حول أشخاص آخرين؟

عندما يكون الشخص مُعديًا أو تظهر نتيجة الاختبار إيجابية ، فإن العزلة ضرورية يمكن لأي شخص مصاب بكورونا لذا يوصى باتباع البروتوكولات الأساسية بينما لا يزال ارتداء القناع والتباعد الاجتماعي مهمين.