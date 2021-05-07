شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التوقيت المناسب فى اليوم لقياس ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قياس ضغط الدم يوميًا، طريقة مهمة لمراقبة صحتك، ومن أفضل الطرق للحصول على قراءة دقيقة لضغط الدم هو القياس في نفس الوقت كل يوم ويعتمد الوقت المناسب من اليوم عليك وعلى جدولك الزمني، ويقدم التقرير التالى كيفية ووقت فحص ضغط الدم وفقا لتقرير لموقع healthline.

متى يجب فحص ضغط الدم؟

يتغير ضغط الدم لديك على مدار اليوم بشكل عام، ويكون أدنى مستوى له عند الاستيقاظ لأول مرة ويزداد ارتفاعًا مع قيامك بالأنشطة اليومية، ونظرًا لأن ضغط الدم يتغير على مدار اليوم يجب قياسه عدة مرات على مدار اليوم لضمان حصولك على قراءة دقيقة.

الوقت المناسب لقياس ضغط الدم

تعتمد أفضل أوقات اليوم لقياس ضغط الدم عليك وعلى روتينك اليومي من المهم اختيار الأوقات التي يمكنك الالتزام بها كل يوم، يعد قياس ضغط الدم في نفس الوقت كل يوم أمرًا أساسيًا لفهم ضغط الدم لديك، ويمكن أن يساعد في التأكد من أن القراءات التي تأخذها لا تتأثر بأحداث يومك.

يمكنك تحديد الأوقات التي تعلم فيها أنك ستكون في المنزل ومن غير المحتمل أن تتم مقاطعتك على سبيل المثال، يمكنك فحص ضغط الدم قبل الذهاب إلى العمل، وعندما تعود إلى المنزل من العمل، وقبل النوم.

العوامل التي يمكن أن تؤثر على قراءاتك

هناك بعض القواعد العامة التي يجب أن تكون على دراية بها عندما يتعلق الأمر بتوقيت قراءة ضغط الدم، على سبيل المثال ليس من الجيد قياس ضغط الدم فور استيقاظك، لأن هذا سيعطي أقل قراءة، بدلاً من ذلك، حاول التحقق من ذلك عندما تكون مستيقظًا لمدة نصف ساعة تقريبًا، من الأفضل أيضًا عدم الانتظار إلى ما بعد الإفطار وقهوة الصباح حيث يمكن للطعام والكافيين رفع ضغط الدم من الناحية المثالية، يمكن قياس ضغط الدم في الصباح بعد تنظيف أسنانك بالفرشاة والاستحمام وارتداء ملابسك ولكن قبل أن تأكل أو تغادر للعمل، فالطعام والكافيين ليسا الشيء الوحيد الذي يمكن أن يتسبب في ارتفاع ضغط الدم هناك العديد من الأشياء اليومية الأخرى التي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

ومن الأفضل تجنب هذه الأشياء لمدة نصف ساعة على الأقل قبل أن تأخذ القراءة:

التدخين، ممارسة الرياضة، ومن الجيد أيضًا قياس ضغط الدم بعد إفراغ المثانة.