شكرا لقرائتكم خبر عن بلاش توتر.. نصائح هتساعدك فى التغلب على الخوف من وباء كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الخوف والقلق والتوتر هي ردود فعل طبيعية من تفشي وباء فيروس كورونا، وقالت منظمة الصحة العالمية إنه من الطبيعي والمفهوم أن يشعر الناس بالخوف في سياق جائحة كورونا، وفقا لتقرير لموقع time now news

فيما يلي بعض الاقتراحات لرفع معنوياتك والبقاء بصحة نفسية جيدة

تذكر أنك لست وحدك: هذا هو الوقت المناسب لتعرف وتقبل أن هذا ليس خطأك فهناك الملايين من الآخرين في نفس المركب مثلك علينا جميعًا أن نتجاوز هذا معًا.

احصل على نوم جيد: الحصول على قسط كافٍ من النوم قبل أن تبدأ روتين اليوم.

لا تتوقف عن التعلم: الانضمام لفصول التعلم عبر الانترنت في اى مجال تساعد في تخفيف العبء النفسي للوباء.

تعلم كيفية التأمل: أثبتت الدراسات العلمية أن ممارسة التأمل تساعدنا على عيش حياة أطول وأكثر هدوءًا وصحة هناك العديد من الخيارات والأساليب المتاحة على الإنترنت، ابحث عن ركن هادئ في المنزل وتعلم هذه المهارة كما أنه سيعزز مناعتك.

تحرك ومرن عضلاتك: ممارسة الرياضة يجب أن تكون جزءًا من روتينك اليومي بالفعل لأن التمارين الرياضية تطلق الإندورفين في جسمك، ما يؤدي إلى الشعور بالإيجابية خطط ليومك مسبقًا والتزم بالجداول الزمنية ، حتى لا تضطر إلى تخطي هذا النشاط.

اختر هواية: يمكن أن تكون البستنة والطبخ وحياكة الكروشيه وحتى القراءة من الهوايات الجيده لصحتك العقلية في هذا الوقت.

ابق على اتصال بالأصدقاء والعائلة رقميًا: لمجرد أننا جميعًا نمارس التباعد الاجتماعي ، فهذا لا يعني أننا لا نستطيع البقاء على اتصال مع عائلتنا وأصدقائنا بفضل جميع تقنيات الاتصال التي يمكن لمعظمنا في العالم الصناعي الوصول إليها، يمكنك إقامة حفلات وحفلات موسيقية افتراضية، ويمكنك إجراء مكالمات فيديو، والدردشة عبر الإنترنت.