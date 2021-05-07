أول لقاح صيني ينال موافقة "الصحة العالمية" للاستخدام الطارئ ضد كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، أنها وافقت على الاستخدام الطارئ للقاح سينوفارم الصيني للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوصت لجنة خبراء اللقاحات التابعة لمنظمة الصحة العالمية بهذا اللقاح، وهو أول لقاح صيني يتلقى الضوء الأخضر من المنظمة، للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً فما فوق.

وأصبح اللقاح الذي تنتجه شركة مملوكة للدولة الصينية، وهو أحد لقاحين صينيين مُنحا بالفعل لمئات الملايين في الصين وخارجها، أول لقاح لكوفيد-19 تطوره دولة غير غربية ويحظى بدعم منظمة الصحة.

وقال الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، إنه بهذه الخطوة يكون "سينوفارم" سادس لقاح يحصل على ترخيص المنظمة العالمية.

وأضاف أن "هذه الموافقة تعني توسيع قائمة لقاحات كورونا التي يمكن أن يشتريها تحالف كوفاكس COVAX لتوفير اللقاحات، ويمنح الدول الثقة لتسريع موافقتها التنظيمية، واستيراد اللقاح وإدارته."

وأشارت اللجنة الاستشارية بالمنظمة في تقريرها، الثلاثاء، إلى فعالية اللقاح مع البالغين (من 18 إلى 59 عاما): "نحن على ثقة تامة من أن جرعتين من لقاح سينوفارم فعالان في الوقاية من كوفيد-19"، مشيرة إلى مستوى عالي من الثقة في اللقاح.



وقالت اللجنة الاستشارية إنّ فريق الخبراء التابع لها بشأن التطعيم خلص إلى أنّ فاعلية اللقاح في الأفراد فوق سن 18 عاما بلغت 90% فيما بلغت في الأفراد فوق سن 60 عاما 91%.

وأشار التقرير إلى أن من بين 1.1 مليون جرعة جرى توزيعها في الصين، عانى 74 شخصا من أعراض بسيطة مرتبطة بالتطعيم وكانت أكثرها شيوعًا هي الشعور بالدوار والصداع، والإرهاق والغثيان، والحمى، والتقيؤ في حالات محدودة للغاية.