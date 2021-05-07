شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أخطاء شائعة لفقدان الوزن نرتكبها بعد الساعة 5 مساءً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فقدان الوزن ليس بالأمر السهل فهو يتطلب الكثير من العمل الجاد والتفاني، وهناك الكثير من المفاهيم الخاطئة الشائعة مثل أن تناول الكربوهيدرات في المساء يضر بفقدان الوزن، ومن المهم تجنب مجموعة من أخطاء الشائعة التى يرتكبها بعض الأشخاص بعد الخامسة مساءًا أثناء رحلة فقدان الوزن، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف أنديا".

- فيما يلى.. 5 أخطاء شائعة نرتكبها بعد الخامسة مساءًا أثناء رحلة فقدان الوزن:

1- عدم تناول ما يكفي من الطعام فى وجبة العشاء

في حين أنه لا ينصح بالإفراط في تناول الطعام أثناء رحلة فقدان الوزن، إلا أنه ليس من المثالي أيضًا تناول الطعام الخفيف إذا كنت لا تزال جائعًا، يوصى خبراء التغذية بالحصول على ما يكفي من البروتين والنشا والدهون من أجل الحفاظ على المعدة ممتلئة لفترة أطول.

2- عدم إضافة نكهة كافية إلى العشاء

غالبًا ما تحفز الأطعمة اللذيذة والوجبات المليئة بالتوابل الشعور بالشبع، وبالتالي من الضروري التأكد من أن الوجبة الأخيرة من يومك "العشاء" تحتوي على نكهة كافية مثل المخلل أو إضافة بعض التوابل للطعام المتناول.

3- عدم التخطيط الجيد لموعد تناول الحلويات

الكثير منا يستسلم للرغبة الشديدة في تناول الحلويات بين الحين والآخر، والفكرة ليست فى تقييد نفسك ولكن يجب التخطيط لتناولها فى الوقت المناسب، حيث يقول خبراء التغذية إنه إذا كنت تريد تناول بعض الحلويات بعد العشاء، من الممكن تناول بعض الحلوى الصحية التى لا تضر بخطة إنقاص الوزن خاصة إذا كنت تتناولها بعد العشاء.

4- عدم تحديد وقت للنوم

يعد اتباع موعد صارم للنوم كل ليلة مهم جدًا لأنه يساعد في الواقع في الحد من رغبتك بتناول الوجبات الخفيفة خاصة في النصف الأخير من المساء.

5- عدم تناول ما يكفي من الطعام في اليوم التالي

تعتبر فكرة الإفراط في تناول الطعام في يوم ما ثم تقييد النظام الغذائي في اليوم التالي ببساطة لا تنجح، من الأفضل الحفاظ على نمط أكل ثابت واتباع نظام غذائي صحي كل يوم.