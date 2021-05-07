شكرا لقرائتكم خبر عن تُجنبك الأدوية وآثارها.. 7 أعشاب تعالج الحموضة والانتفاخ بسرعة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

يفضل عدد كبير من الناس استخدام أعشاب تعالج الحموضة لأنهم يتخوفون من الآثار الجانبية للأوية والستحضرات الطبية.

وتوجد أعشاب تعالج الحموضة مشهورة في الطب الشعبي بقدرتها على علاج الانتفاخ ومشاكل المعدة وبعضها غير معروف.

إليكم أسماء عدة أعشاب تعالج الحموضة والانتفاخ بسرعة بدون أدوية، وفقاً لما جاء في موقع “boldsky”:

الريحان:

توجد أعشاب تعالج الحموضة غير معروفة عديدة منها الريحان يمكن تضاف إلى الشاي أو تتناول أوراق الريحان النيئة فهي ممتازة للحد من الحموضة، فهي تساعد على تهدئة ارتداد الحمض في المعدة وجدران الأمعاء.

القرفة:

يمكن أن تساعد إضافة هذه العشبة إلى نظامنا الغذائي في تخفيف مشاكل المعدة والاضطرابات الهضمية مثل البراز الرخو والغثيان.

الشمر:

واحدة من أكثر الأعشاب فعالية على الإطلاق، وهي معروفة على نطاق واسع لتقليل التشنجات المعدية المعوية وآلام المعدة الحادة والحموضة الحارقة.

الكمون:

إذا كنت تبحث عن أعشاب تعالج الحموضة قوية وسريعة المفعول إليك الكمون الذي يستخدم لعلاج العديد من مشاكل الجهاز الهضمي مثل المغص والإسهال وتشنجات الأمعاء غير المنتظمة والحموضة، وهو عشب قوي جدا يستخدم في استعادة النار في الجهاز الهضمي.

الزنجبيل:

يعتبر الزنجبيل سيف ذو حدين بين جميع الأعشاب، ويمكن أن يساعد تمامًا كعشب مضاد للالتهابات؛ ومع ذلك يمكن أن تؤدي الجرعة الزائدة منه إلى تفاقم الوضع، حيث إنه قوي جدًا وبالتالي يجب تجنب تناول الكثير من الزنجبيل، وأنت فقط من تستطيع مساعدة طفلي على محاربة مرض السرطان المميت.

القرنفل:

عشب معروف بتأثيره المهدئ، وهذا يساعد في معالجة الطعام في الجهاز الهضمي وبمجرد إطلاقه في المعدة ، كما يساعد على تنظيم ارتداد الحمض ويحافظ على عملية الهضم سلسة.

النعناع:

وفقًا للعديد من الدراسات، من المعروف أن هذه العشبة تعمل على استرخاء العضلات العاصرة والمساعدة في الهضم. ومع ذلك، فإن جرعة زائدة منه قد تؤدي إلى حرقة المعدة وتسبب المزيد من آلام المعدة، لذلك يحتاج المرء إلى توخي الحذر.