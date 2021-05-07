شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو تحليل زلال البول؟ وكيف يتم إجراؤه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحليل البروتين فى البول (UACR) يقيس كمية الزلال الموجودة فيه عن طريق إجراء اختبار البول، ومقارنته بكمية الكرياتينين، ويعتبر الأشخاص أصحاب الأمراض المزمنة مثل السكرى وارتفاع ضغط الدم وكذلك كبار السن والأشخاص الذين يعانون من السمنة هم أكثر عُرضة للإصابة بمرض زلال البول، وفقًا لما ذكره موقع "كليفلاند كلينيك".

- ما هو زلال البول؟

الزلال هو عبارة عن بروتينات فى جسم الإنسان تقوم بالعديد من الوظائف المهمة، حيث تساعد فى بناء العظام والعضلات وتمنع االإصابة بالعدوى كما تتحكم في كمية السوائل في الدم، ولكن عندما لا تعمل الكلى بشكل جيد أو يكون هناك مشكلة فيها تسمح لتلك البروتينات "الزلال" بالهروب إلى البول.

- أعراض الإصابة بزلال البول

1- بول رغوى عند استخدام المرحاض.

2- الإصابة بتورم فى اليدين أو القدمين أو البطن أو الوجه.

- كيف يتم إجراء تحليل البروتين (الزلال) فى البول؟

يطلب الطبيب فى الغالب إجراء هذا التحليل عن طريق أخذ عينة من بول المريض وفحصها خلال مدة زمنية معينة قد تكون 4 ساعات أو على مدى 24 ساعة، وقد يطلب الطبيب إجراء فحوصات الدم المتعلقة بالكشف عن وظائف الكلى وما إذا كانت تعمل بشكل جيد خاصة إذا أشار تحليل البول إلى ارتفاع شديد بنسبة البروتين أو (الزلال) لأنه قد يكون ناتجًا عن وجود خلل فى الكلى، وفى هذه الحالة ينصح بضرورة علاجه على الفور، حيث أن الإصابة بزلال البول ليس مرضًا فى حد ذاته بل يعتمد علاجه على التحديد السبب الرئيسى له فإذا كان بسبب خلل فى عمل الكليتين، يجب علاجه فورًا لأنه قد ينتج عنه الإصابة بالفشل الكلوى.

أما إذا كان زلال البول ناتجًا عن الإصابة بمرض السكرى أو ارتفاع ضغط الدم، فمن المهم ضبط نسبة السكر بالدم والتحكم بمستويات الضغط من خلال الالتزام بتعليمات الطبيب واتباع نظام غذائى صحى.