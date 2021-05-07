شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتياطات التى يجب اتخاذها عندما يكون لديك مريض كورونا فى المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال الفترة الحالية، وهناك الكثير من المرضى يقومون بالعزل المنزلى عند إصابتهم بالفيروس ومتابعة حالتهم دون الحاجة إلى العزل داخل المستشفى، وعندما يكون لديك شخص فى المنزل أثبتت إصابته بالفيروس يجب اتخاذ العديد من الإجراءات والاحتياطات لحماية باقى أفراد الأسرة من التقاط العدوى من ارتداء قناع داخل المنزل إلى غسل اليدين بشكل متكرر، وفقا لتقرير لموقع تايمز أوف انديا.

الاحتياطات التى يجب إتخاذها لو عندك مريض بكورونا فى المنزل

ارتد كمامة: على الرغم من عزل مريض كورونا فى غرفة منفصلة، يجب على كل فرد فى المنزل ارتداء قناع فى جميع الأوقات لا تلمس أو تعبث بقناعك أثناء ارتدائه اغسل يديك بعد إزالة القناع.

اغسل يديك جيدًا وبشكل متكرر: من مراقبة مستويات الأكسجين إلى إعطائهم الطعام والأدوية، قد تضطر إلى مساعدة مرضى كورونا فى منزلك بعدة طرق تأكد من غسل يديك بشكل صحيح وتعقيمها وحأول ألا تلمس عينيك وفمك وأنفك.

استخدم أوانى منفصلة: استخدم أوانى منفصلة للمريض لا تخلط هذه الأوانى مع الأدوات العادية التى يستخدمها أفراد الأسرة الآخرون، أثناء غسل الأطباق التى يستخدمها المريض، ارتد قناعًا وقفازات واستخدم الماء الساخن لتنظيف الأوانى اغسل يديك جيدًا بعد غسل الأطباق.

تنظيف الأسطح: قم بتعقيم وتنظيف الأسطح التى يتم لمسها بشكل متكرر مثل لوحات المفاتيح ، سطح الطأولة، جهاز التحكم عن بعد، مقابض الأبواب ، الصنابير يجب تنظيف جميع هذه العناصر وتعقيمها بشكل متكرر.

راقب صحتك: أثناء رعاية مريض كورونا، يجب عليك مراقبة صحتك أيضًا تحقق من وجود أى أعراض مثل السعال والحمى وضيق التنفس إذا كنت على اتصال وثيق بهم ، فيجب عليك أيضًا الحجر الصحى فى المنزل لمدة 14 يومًا.