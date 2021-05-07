أطعمة يجب تناولها لرفع جهاز المناعة ومحاربة كورونا

بيروت - نادين محمد - تناول الأطعمة التي من شأنها أن تساعد في إعادة بناء العضلات والمناعة ومستويات الطاقة.

تناول كميات صغيرة من الشوكولاتة الداكنة مع 70 في المائة على الأقل من الكاكاو.

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تناول خمس حصص من الفاكهة والخضروات كل يوم أمر لا بد منه.

اتباع نظام غذائي متوازن مع الكربوهيدرات والدهون والبروتينات المعتدلة.

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تناول مكملات التغذية عن طريق الفم ومضادات الأكسدة لتلبية متطلبات التغذية الجسدية.

تناول الأطعمة المعززة للطاقة مثل الموز أو التفاح أو البرتقال أو عصير الليمون الحلو.

للسعال الجاف، شرب الكثير من السوائل، مثل الماء الدافئ مع النعناع وأوراق الزعتر.

. تجنب المشروبات السكرية والقهوة لأنها تؤدي إلى الجفاف.

اشرب 8-10 أكواب من الماء ورطب نفسك.

أضف بهارات مثل الزنجبيل والثوم والكركم.

على الجانب الآخر يجب استهلاك العناصر الغذائية التالية و الفيتامينات بشكل أكبر مقارنة بالعناصر الغذائية الأخرى. لمرضى COVID .

البروتين:

الدجاج والسمك والبيض وفول الصويا والمكسرات مثل اللوز والجوز وما إلى ذلك والبذور مثل عباد الشمس والشيا وما إلى ذلك.

الكربوهيدرات المعقدة:

الحبوب الكاملة مثل الجوز واللوز وزيت الزيتون وزيت الخردل.

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الشوكولاته الداكنة (للقلق والمزاج والمناعة).

حليب الكركم (للمناعة مرتين في اليوم).

فيتامين د:

10-1000 ميكروجرام / يوم (الأسماك الزيتية مثل السلمون والسردين والرنجة والماكريل واللحوم الحمراء والكبد وصفار البيض والمكملات الغذائية).

فيتامين E:

134-800 ملجم / يوم (بذور عباد الشمس واللوز والفول السوداني واليقطين).

الزنك:

30-220 مجم (بيض، حمص، عدس).

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فيتامين C:

200 مجم - 2 جم (حمضيات مثل البرتقال والفلفل والفراولة والبروكلي والبطاطس).

البروتين: 1-1.5 جم

الدهون: 25-30٪

من إجمالي السعرات الحرارية (الأفوكادو، الزيتون، اللوز، الفول السوداني، الكاجو).

ينصح الخبراء بممارسة النشاط البدني بانتظام وتمارين التنفس .

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