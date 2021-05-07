24 % من النوبات القلبية تأتي مصحوبة بأعراض غير نمطية.. فما هي؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وجد فريق من الباحثين في الدانمارك أن 1 من كل 4 من مرضى النوبات القلبية لا يعانون من الأعراض الشائعة لهذه النوبة.

وأظهرت دراسة جديدة أن ربع مرضى النوبات القلبية يعانون من أعراض غير نمطية، مما يؤدي إلى تقليل احتمالية تلقيهم الرعاية الطارئة التي يحتاجونها، وذلك وفقاً لموقع "يو بي آي" الأمريكي.



وقال الموقع، في تقرير نشره، الجمعة، إنه وفقاً للدراسة فإن هؤلاء المرضى يكونوا أكثر عرضة للوفاة في غضون 30 يوماً من أولئك الذين يعانون من الأعراض الشائعة مثل آلام الصدر.

وأشار الموقع إلى أن أعراض النوبة القلبية غير النمطية تشمل: مشاكل في التنفس، والإرهاق الشديد، وآلام في البطن.

ونقل الموقع عن المؤلفة المشاركة في الدراسة، أمالي ليكيمارك مولر، قولها: "كانت الأعراض غير النمطية أكثر شيوعاً بين كبار السن، وخاصة النساء، الذين اتصلوا بخط المساعدة الطبية غير الطارئة، مما يشير إلى أن هؤلاء المرضى لا يكونوا على دراية بأن أعراضهم تتطلب تدخلاً طبياً عاجلاً".

وقامت مولر وزملاؤها في الدراسة، التي نُشرت نتائجها، الخميس، في المجلة الأوروبية للقلب، بتحليل البيانات المتعلقة بالمكالمات الخاصة بالنوبات القلبية التي يتلقاها كلا من خط المساعدة الطبية وخط الطوارئ في الدنمارك، على مدار 24 ساعة، وذلك في الفترة بين عامي 2014 و 2018، حيث كانوا يبحثون عن البالغين في الـ30 أو أكبر الذين تم تشخيص إصابتهم بالنوبات القلبية خلال 72 ساعات من المكالمة.

ومن بين 8336 حالة إصابة بنوبة قلبية وجدوها، تم تسجيل عرض أولي شائع عند 7222 منهم، وهو ألم الصدر حيث كان الأكثر شيوعاً بنسبة 72%، فيما عانى 24% من المرضى من أعراض غير نمطية، وكانت مشاكل التنفس هي الأكثر شيوعاً.

وأشارت الدراسة إلى أن معدلات الإصابة بآلام في الصدر كانت أعلى بين الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و59 عاماً الذين اتصلوا برقم الطوارئ، فيما كانت الأدنى بين النساء فوق 79 عاماً اللاتي اتصلن بخط المساعدة غير الطارئة.

ومن بين المتصلين برقم الطوارئ، فإنه قد تم إرسال فرق المساعدة الطبية لـ 95% من الذين يعانون من آلام في الصدر، وذلك مقارنة بتقديم المساعدة لـ 62% ممن يعانون من أعراض غير نمطية، بحسب "يو بي آي".

ووجد التحليل أن 76% من المتصلين بخط المساعدة غير الطارئة الذين يعانون من آلام في الصدر قد حصلوا على مساعدة طبية، وذلك مقارنة بـ 17% ممن يعانون من أعراض غير نمطية.

كما وجدت الدراسة أن 5% من مرضى آلام الصدر قد توفوا خلال 30 يوماً من الاتصال برقم الطوارئ، فيما توفي 3% ممن اتصلوا بخط المساعدة غير الطارئة.

وتقول "مولر": "تظهر نتائجنا أن مرضى النوبات القلبية الذين يعانون من آلام في الصدر كانوا أكثر عرضة بثلاث مرات لتلقي سيارة إسعاف طارئة من أولئك الذين تظهر عليهم أعراض أخرى".

وأضافت: "الأشخاص الذين يعانون من أعراض غير نمطية غالباً ما يتصلون بخط المساعدة غير الطارئة، مما قد يشير إلى أن أعراضهم كانت أكثر اعتدالاً، أو أنهم لم يكونوا على علم بخطورتها، كما أن هذه الأعراض غير النمطية قد تساهم في أن يسيء طاقم الصحة تشخيص الحالة".