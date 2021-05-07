ألمانيا تتجاوز الموجة الثالثة من كورونا.. وتخفيف القيود لهذه الفئة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن وزير الصحة الألماني ينس شبان، الجمعة، أن ألمانيا تجاوزت كما يبدو الموجة الثالثة من وباء كورونا، مشيراً إلى تراجع طفيف لعدد الإصابات.

وقال وزير الصحة المحافظ في مؤتمر صحفي إن "مسار الأسابيع الأخيرة تأكد والموجة الثالثة كسرت على ما يبدو".



وأضاف أن "عدد الإصابات يتراجع مرة أخرى لكنه لا يزال عند مستوى مرتفع".

وضربت الموجة الثالثة ألمانيا بقوة إلى حد أنها اتخذت إجراءات مشددة لوقف ارتفاع عدد الإصابات وقررت للمرة الأولى فرض حظر تجول على المستوى الوطني اعتباراً من الساعة 22.00 (20.00 بتوقيت جرينتش).

وفيما عمدت عدة دول أوروبية إلى إعادة فتح تدريجية للمتاجر والباحات الخارجية للمقاهي، فإن غالبية المتاجر باستثناء تلك التي تعتبر أساسية لا تزال مغلقة في ألمانيا، وبعضها منذ أكثر من 6 أشهر.

لكن البرلمان أعطى موافقته، الجمعة، على تخفيف القيود للأشخاص الذين تلقوا اللقاح أو سبق أن أصيبوا بالمرض.

من جهته، قال لوتار فيلر رئيس معهد روبرت كوخ الصحي لمراقبة الأمراض خلال المؤتمر الصحفي إنه "منذ نهاية أبريل/نيسان، تتراجع الأرقام بشكل طفيف".

وأضاف أن أرقام المصابين "لا تتراجع في كل مكان بنفس الوتيرة، لكنها تتراجع"، مؤكداً إن سلوك الألمان الذين خففوا من التواصل الاجتماعي ساهم كثيراً في هذا التحسن.

واعتبر خصوصاً أن تسريع حملة التلقيح يشكل "نبأ ساراً جداً".

وقد تلقى حوالي 7.3 ملايين شخص الجرعتين من اللقاح وتلقى أكثر من 26 مليوناً جرعة أولى.

وبعد بداية بطيئة، تسارعت حملة التلقيح في ألمانيا وبات عدد الجرعات اليومية يتجاوز مليون جرعة أحياناً.

سجلت ألمانيا الجمعة 3.491.988 إصابة رسمياً بـ"كوفيد-19" أي بارتفاع 18.485 في 24 ساعة.

توفي حوالي 85 ألف شخص في ألمانيا ب"كوفيد-19" منذ بدء الوباء بحسب معهد روبرت كوخ.