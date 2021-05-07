شكرا لقرائتكم خبر عن ديلى ميل: جرعتان من لقاح فايزر تقللان خطر الإصابة بكورونا 18 ضعفًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت دراستان جديدتان أن لقاح كورونا الخاص بشركة فايزر وبايونتك يقلل من خطر الإصابة بفيروس كورونا بمقدار خمسة إلى 18 ضعفًا للأشخاص الذين تم تحصينهم بالكامل، ووفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية تبين أن 0.4% فقط من العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين تلقوا كلتا الجرعتين ضد فيروس كورونا المستجد في وقت لاحق إيجابية مقارنة بنسبة 7.2%من الموظفين غير المطعمين، وهذا يعني أن العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين تلقوا كلتا الجرعتين كانوا أقل عرضة للإصابة بالمرض 18 مرة.



لقاح فايزر لكورونا

وفي الدراسة الثانية، أصيب 1.8% من موظفي الخطوط الأمامية الذين تم تلقيحهم بالكامل في مستشفى في تينيسي الأمريكية بالفيروس مقارنة مع 8.5 % من العمال غير المطعمين ، مما يعرض المجموعة الأخيرة لخطر الإصابة 4.7 مرة.

ووفقًا للتقرير تتماشى النتائج مع نتائج الفاعليه الخاصه بلقاح فايزر الذى أثببتها التجارب والتي تصل إلى نسبة 95 % وتم الإبلاغ عنها في المرحلة الأخيرة من التجارب السريرية في ديسمبر 2020 والتي أدت إلى ترخيص استخدام الطوارئ من إدارة الغذاء والدواء (FDA)

يأتي ذلك في الوقت الذى أعلنت فيه شركة فايزر الأمريكية إنها طورت نسخة جديدة من لقاح فيروس كورونا يمكن تخزينها فى الثلاجة فى درجات حرارة بين 36 درجة فهرنهايت (2 درجة مئوية) و46 درجة فهرنهايت (8 درجات مئوية) لمدة تصل إلى 10 أسابيع، بحسب ما نشرت جريدة "دايلى ميل" البريطانية.

الصيغة الجديدة ستجعل لقاح فايزر أسرع وأرخص وأسهل فى التوزيع حول العالم، وقدمت شركة Pfizer معلومات إلى المنظمين الصحيين فى الولايات المتحدة حول إصدار جديد من لقاح فيروس كورونا الذى يمكن تخزينه فى ثلاجات لمدة تصل إلى 10 أسابيع.

وقالت شركة الأدوية إنها أرسلت "بيانات الاستقرار" إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) يوم الجمعة وتتوقع الموافقة على المستحضر للاستخدام الطارئ "قريبًا".

وحاليًا، يمكن تخزين لقاح فايزر المكون من جرعتين فى درجات حرارة شديدة البرودة، بين -112 فهرنهايت (-80 درجة مئوية) و -76 فهرنهايت (-60 درجة مئوية) لمدة تصل إلى ستة أشهر، أو من 13 فهرنهايت (-25 درجة مئوية) إلى 5 فهرنهايت (-15 درجة مئوية) أسبوعين.