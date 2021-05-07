شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أمراض تصيب جلدك لو تعرضت للشمس وقت الظهيرة أبرزها الدوائر البنية والنمش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التعرض للشمس عادة ما ينصح به الأطباء للاستفادة من فيتامين د، المفيد للعظام وبناء الجسم، ولكن له أضرار كثيرة على الجلد فى حالة التعرض لها فى أوقات الذروة التى تخرج خلالها الأشعة فوق البنفسيجية وتضر بالجلد، ويلجأ الكثير من الأشخاص للتعرض للشمس للهروب من برودة الطقس فى الشتاء، إلا أن وقت الظهيرة فى الصيف يمثل خطورة كبيرة على الجلد فى انتشار الأشعة فوق البنفسيجية الضارة والتى تنتشر خلال الفترة من 11 إلى 2 ظهرًا .

ووفقًا لموقعhealth line الطبى، فإن التعرض للشمس فى وقت الظهيرة يضر بالجلد وخاصة فى منطقة الوجة والكفين أكثر المناطق المتعرض للأشعة الضارة، كما أن خطورة الشمس فى هذا التوقيت لا تختلف من فصل لآخر فهى واحدة فى كل فصول العام ولابد من الابتعاد عنها .

وأضاف الموقع، أن التعرض لأشعة الشمس للحصول على الفيتامينات اللازمة للجسم، وخاصة فيتامين د يتطلب توقيت الشروق والغروب للاستفادة منها بدون ضرر، وأن أبرز الأمراض التى تصيب الجلد بسبب أشعة الشمس هى :

1 التهاب واحمرار الجلد والشعور بحكة أحيانا .

2 ظهور بقع ودوائر بنية .

3 ظهور علامات للنمش والتى تختلف عن النمش الوراثى .

4 التهاب فى فروة الرأس .

5 اسمرار تحت العين .

6 انتشار التجاعيد والشيخوخة فى البشرة على المدى الطويل .