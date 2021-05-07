الفرق بين تكيس المبايض وأكياس المبايض

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 7 مايو 2021 01:48 مساءً - يعد المبيض أحد أهم اجزاء الجهاز التناسلي للمرأة، ويليه الرحم أو يماثله، وذلك لأن المبيض هو العضو المختص بانتاج البويضات، فيما يحتضن الرحم الجنين لمدة تسعة أشهر، وقد كثر الحديث عن بعض الأعراض التي تخص المبيضين عند المرأة ومنها تكيس المبايض وكذلك أكياس المبايض، فما هو الفرق بينهما، وطريقة علاج كل عرض على حدة؟

طبيبة النساء والولادة أميرة خليل، تشير للأتي بخصوص تكيس وأكياس المبايض فتابعينا.

ما هو تكيس المبايض؟

تأخر الانجاب

تكيس المبايض هو متلازمة مرضية تتضمن إصابة عدد من الأنظمة المختلفة في الجسم بما في ذلك الجهاز التناسلي، فليس تكيس المبايض قاصراً على الحمل والولادة، ويحدث نتيجة لخلل في الهرمونات الأنثوية وزيادة في هرمون الذكورة، ويؤثر على أجهزة أخرى في الجسم ومنها جهاز المناعة، ويطلق على الحالة اسم متلازمة تكيس المبايض، ويزداد في فترة المراهقة.

أسباب تكيس المبايض

يحدث تكيس المبايض نتيجة لضعف التبويض.

ويعزى لخلل هرموني عند المرأة.

أعراض تكيس المبايض

تأخر الدورة الشهرية

تأخر الحمل والإنجاب. نمو الشعر الغير مرغوب فيه بصورة مبالغ فيها في أجزاء غير مستحبة من الجسم. حدوث خلل في موعد الدورة الشهرية.

ما هي أكياس المبايض؟

هي حالة مرضية عبارة عن ظهور كيس أو أكياس حول المبيض ويكون حجمها أكبر من ٢ سم، ومن الممكن أن تظهرحول مبيض أو حول المبيضين في نفس الوقت.

هي أكياس مائية حميدة وليست خبيثة.

يمثل العامل الوراثي سبباُ لحدوثها، وتسبب بعض الألم في الأطراف.

تحدث نتيجة زيادة في نشاط المبيض.

تشخص عن طريق جهاز الموجات الفوق صوتية.

يمكن علاجها بالأدوية التي تضبط الهرمونات، وفي بعض الحالات يلجأ الطبيب للحل الجراحي حيث يتم استئصال الأكياس.

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