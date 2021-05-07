خطورة الحامل المُدخنة..على الحمل والجنين

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 7 مايو 2021 01:48 مساءً -

بدأ العلماء يكتبون عن التأثير السلبي للتدخين على الحوامل بداية من منتصف القرن التاسع عشر؛ حيث وجد الأطباء أن الحوامل اللاتي يعملن بمصانع الدبغ تزداد بينهن نسبة الإجهاض بدرجة واضحة، لتصبح الحامل المدخنة -بعد ذلك- هي المشكلة الأكبر والأخطر على حملها ونمو الجنين داخل رحمها، عن هذه المشكلة يحدثنا الدكتور ياسين رضا العطيفي أستاذ أمراض النساء والتوليد. ويطرح طرقاً لتتخلص الحامل مع عادة التدخين

مخاطر التدخين على الإنجاب

التدخين من أكثر الأشياء التي تضر الحامل

الحمل والتدخين بينهما علاقة متناقضة تماماً؛ حيث إن التدخين يتسبب في الإصابة بأمراض القلب والسرطان، واللاتي يدخنّ أثناء الحمل أكثر عرضة للإصابة بأضرار التدخين نظراً لأن الحامل تكون أقل مناعة من غيرها

التدخين من أكثر الأشياء التي تضر بالمرأة الحامل سواء على صحتها بمفردها أو على الجنين داخل رحمها، وسواء كانت هي المدخنة بنفسها أو أنها تتعرض للتدخين السلبي من زوجها

هناك دراسات تبين أن التدخين يقلل من خصوبة الرجل والمرأة، كما يسبب التدخين الإيجابي والسلبي في أثناء الحمل والرضاعة مشكلات صحية في الأجنة والأم الحامل والأطفال الرضع

كما أشارت الدراسات الحديثة إلى حدوث تأثيرات سلبية في الجهاز التناسلي لكل من المرأة والرجل بسبب التدخين، حيث يسبب إصابات في الجهاز التناسلي لكل منهما

تأثير التدخين على الحامل

التدخين عامل رئيسي لفقدان الحمل

التدخين عامل رئيسي لفقدان الحمل، وعامل خطر رئيسي على صحة الجنين، كما أن تدخين الأمهات أو تعرض البنات للتدخين السلبي يضاعف من احتمال تدخين بناتهن، بالمقارنة بالذكور أربعة أضعاف

في بداية الحمل يكون التدخين من مسببات الإجهاض. وقد لا يحدُث ذلك، بل قد ينمو الجنين بشكل طبيعيّ طيلة فترة الحمل، ولكن قد تلد السيدة طفلاً ميتاً

وهذه المشكلة تزداد نسبة حدوثها عند النساء اللواتي يدخن عدداً كبيراً من السجائر يوميّاً، بحيث يصل إلى معدل أكثر من عشرين سيجارة يوميّاً

أضرار التدخين على الجنين

طفل منخفض الوزن..بسبب تدخين الحامل

إنجاب أطفال منخفضي الوزن عند الولادة، حيث إنه في العموم، يكون الأطفال المولودون لأمهات يقمن بالتدخين في الحمل أصغر بشكل ملحوظ مقارنة بأطفال الأمهات غير المدخنات

الوزن المنخفض عند الولادة سبب رئيسي لأمراض الطفولة وإعاقتها، أو لولادة الطفل ميتاً، كما يزيد التدخين بشدة من خطر متلازمة موت المهد لدى الأطفال

الخطر يتضاعف أربع مرات إذا كانت الحامل تدخن بين سيجارة واحدة وتسع سجائر في اليوم، ويرتفع إلى ثماني مرات أعلى إذا كانت تدخن 20 سيجارة فما فوق يومياً

رابط قوي بين التدخين والشق الحلقي للطفل

التدخين في الحمل..والشفة المشقوقة

كما أكدت دراسات كثيرة على تأثير التدخين على حركة الجنين داخل الرحم، مع إمكانية وجود تشوهات خلقية معينة لدى أطفال الأمهات اللاتي يقمن بالتدخين أثناء الحمل

على سبيل المثال، هناك رابط قوي بين التدخين في الحمل وولادة الأطفال بشفة مشقوقة -شقّ حلقي- وكلما دخنت الأم في مراحل متقدمة من الحمل، زاد خطر تعرضها لمضاعفات أكثر

إذا توقفت الحامل عن التدخين في النصف الأول من فترة الحمل، فعلى الأرجح أن طفلها سيولد بوزن طبيعي، وإذا استمرت في التدخين خلال الحمل، فمن المحتمل أن تلد طفلاً منخفض الوزن

كيفية تخلص الأم الحامل من التدخين

السوائل..للتخلص من المواد السامة بالتدخين

تناول كميات كبيرة من السوائل المنقية للجسم والرئتين؛ للتخلص من المواد السامة التي يسببها التدخين

تناول بعض المسكنات في حال الشعور بالآثار الجانبية لترك التدخين كالصداع

اتباع نمط غذائي صحي؛ وذلك لأن المقلع عن التدخين تزيد شهيته

المتابعة الدورية مع الطبيب والمساعدة في حال حدوث مضاعفات للأم أو للجنين

تأثير التدخين على الزوجين

للتدخين تأثيرات سيئة على جسم الزوجين

علمياً هناك تأثيرات سيئة للتدخين على جسم الزوج أو الزوجة قد لا تؤدي أصلاً للحمل؛ حيث أثبت العلماء أن التدخين يزيد من فرصة حدوث عقم للزوجة؛ لأنها تنتج بويضات ضعيفة غير صالحة للتلقيح

كما أن تدخين الزوج يضعف من صحة وحيوية الحيوانات المنوية له، وتوقف كل من الزوج والزوجة عن التدخين يزيد من فرص الحمل قبل اللجوء لفكرة أطفال الأنابيب

يتسبب التدخين في احتمال حدوث إجهاض أو ولادة مبكرة، أو حدوث عيوب للجنين أو موته خلال أول شهر من الحمل

خطورة الحامل المدخنة

ولادة طفل ناقص النمو