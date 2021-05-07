كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 7 مايو 2021 01:48 مساءً - جدول المحتوى

1. هل أنت في 25 أسبوعاً؟

2.ما هو حجم طفلك في 25 أسبوعاً؟

3.نمو الطفل في 25 أسبوعاً.

4.ما أعراض الحمل التي تعانين منها في الأسبوع الخامس والعشرين؟

5.التغييرات في الجسم في 25 أسبوعاً من الحمل

إذا كنتِ حاملاً في الأسبوع الخامس والعشرين من الحمل، فهذا يعني أنك في الشهر السادس من حملك، لم يتبق سوى 3 أشهر على الوضع، ولا يزال لديك أسئلة؟ فيما يلي بعض المعلومات الإضافية حول أعراض الحمل في الأسبوع الخامس والعشرين من الحمل وحجم الجنين توضحه الدكتورة هند محمد سلمي استشاري النساء والولادة.

1. هل أنت في 25 أسبوعاً؟

في الأسبوع الخامس والعشرين، أنتِ حامل في نحو خمسة أشهر وأسبوعين، أنت في الثلث الثالث من الحمل، الآن، يبدأ طفلك في الحركة بشكل متكرر وقد يستجيب للمس أو الصوت.

2.ما هو حجم طفلك في 25 أسبوعاً؟

الأسبوع الخامس والعشرون من الحمل

في الأسبوع الخامس والعشرين، يكون الطفل بحجم اللفت يبلغ طول طفلك 13.6بوصة أي (34.6 سم) ويزن 660 جم ​.

3.نمو الطفل في 25 أسبوعاً

الحمل

إليك كيفية تطور الأعضاء هذا الأسبوع:

أجزاء الجسم. المرحلة التنموية.

تترسب الدهون تحت طبقة الجلد.

تبدأ الخياشيم في الانفتاح.

ارتدادات يمكن للطفل أن يستجيب للصوت واللمس والضوء.

العمود الفقري تطوير أجزاء مختلفة.

الرئة تطوير أنماط التنفس. يحدث 44 مرة - دقيقة. تبدأ الحويصلات في تكوين الفاعل بالسطح.

الكلى تبدأ في إنتاج البول.

الدماغ النامي.

الجهاز الهضمي لا يزال قيد التطوير

يتحرك الطفل بقوة في هذا الوقت ويتبع نمط النوم، مما يشير إلى أن الطفل يتمتع بصحة جيدة ويعمل بشكل جيد داخل الرحم، يكون الجنين صغيراً ولديه مساحة كبيرة داخل الرحم للتنقل، ويمكنه الوصول إلى أوضاع ولادة مختلفة قبل الوصول إلى الوضع الأمثل.

4.ما أعراض الحمل التي تعانين منها في الأسبوع الخامس والعشرين؟

الحمل فى الشهر السادس

تشمل الأعراض الشائعة في هذا الأسبوع ما يلي:

زيادة الوزن: يجب أن تعتمد زيادة الوزن على مؤشر كتلة الجسم: مؤشر كتلة الجسم أقل من 18.5.

صعوبة النوم: إلى جانب المضايقات الجسدية، يمكن أن تؤدي فترات الحاجة المتكررة إلى الحمام أثناء الليل إلى اضطراب النوم.

كثرة التبول: يزيد الضغط الذي يمارسه الرحم المتنامي على المثانة من الرغبة في التبول.

الإمساك: يعمل البروجسترون على إرخاء عضلات الجهاز الهضمي مما يبطئ عملية الهضم مما يسبب الإمساك.

البواسير: يؤدي زيادة تدفق الدم والإمساك إلى تضخم الأوردة في منطقة المستقيم.

الغازات والانتفاخ: يولد عسر الهضم الغازات ويجعلك تشعرين بالانتفاخ.

الحموضة المعوية: يضغط الرحم المتنامي على المعدة، مما يدفع الأحماض المعدية إلى أعلى داخل المريء، مما يسبب حرقة المعدة.

آلام الظهر: الضغط الناتج عن الوزن الزائد للطفل على أسفل الظهر يمكن أن يسبب آلاماً في المنطقة.

التعب: نظراً لأن الجسم يعمل بجهد أكبر لتغذية الطفل، فسوف تشعرين بالتعب أكثر من المعتاد.

الوذمة: يتسبب احتباس الماء في الجسم في تورم اليدين والقدمين.

انقباضات براكستون هيكس: قد تعانين من تقلصات غير منتظمة وأقل إيلاماً تختفي عند تبديل الوضعيات، التقلصات هي طريقة الجسم في الاستعداد للمخاض والولادة.

متلازمة النفق الرسغي: شعور بالوخز في اليدين والرسغ، بسبب زيادة حجم الدم الذي يضغط على الأعصاب.

الشخير: زيادة تدفق الدم إلى الأغشية المخاطية يمكن أن يسبب احتقان الأنف والشخير.

ضعف عظم منطقة الحوض (SPD): هي حالة يتم فيها شد الأربطة وعضلات مفاصل الحوض، مما يسبب الألم في منطقة الحوض. تساعد تمارين إمالة الحوض وتمارين كيجل على تقوية عضلات منطقة الحوض.

متلازمة تململ الساق (RLS): تُعرف أيضاً باسم مرض ويليس إكبوم، وتسبب هذه الحالة تأثيراً ووخزاً في الساقين جنباً إلى جنب مع رغبة لا يمكن السيطرة عليها لتحريكها، يعد انخفاض مستوى الفيريتين في الدم (الهيموجلوبين <11 جم - ديسيلتر)، وانخفاض حمض الفوليك، وتاريخ متلازمة تململ الساق قبل الحمل، ومتلازمة تململ الساق أثناء الحمل السابق من الأسباب الشائعة لهذه المتلازمة.

بالإضافة إلى ذلك، قد تواجهين تغيرات عاطفية وجسدية معينة في هذا الأسبوع.

5.التغييرات في الجسم في 25 أسبوعاً من الحمل

الأسبوع من الحمل

فيما يلي بعض التغييرات التي قد تواجهينها خلال هذا الأسبوع من الحمل: