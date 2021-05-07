لصحة القلب… تناول 10 حبات من هذه الفاكهة يوميا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 مايو 2021 01:32 مساءً - منذ 6 دقائق

تعتبر صحة القلب من الأمور السياسية التي يجب أن يسعى إليها كل شخص للحفاظ عليها، من خلال تناول الأطعمة والأغذية الصحية، وتكثر التساؤلات حول المواد الغذائية والأطعمة التي يجب أن نستهلكها وتكون ذات فائدة كبيرة على جهازنا المناعي، وعلى تحسين وظائف القلب والجهاز الهضمي والعصبي.

ومن المعروف جيّدا أن ما يتناوله الشخص من أطعمة يعود على صحته سواء بالإيجاب أو السلب، لهذا يوصي الأطباء دائما الناس بالانتباه جيدا إلى ما يستهلكونه من غذاء.

وحول هذا الأمر، تحدّثت أخصائية التغذية والغدد الصماء الروسية، أناستاسيا كالمورزينا، عن أهم الأطعمة التي تحسّن وظائف القلب وتفيد الجهاز الهضمي.

وقالت: “إن الفواكه المجففة من الأطعمة الغنية جدا بالفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم، فالبرقوق المجفف (الخوخ المجفف) مثلا يحتوي على كمية كبيرة من فيتامينات أ، و هـ ومجموعة ب، وكذلك فيتامين ك، وبالإضافة إلى ذلك فهذا المنتج غني بالكالسيوم والمغنسيوم والبكتين وغني جدا بالألياف وكل هذه المواد جيّدة للهضم.

وأكدث كالمورزينا أن “البوتاسيوم والكالسيوم الموجودان في فاكهة الخوخ هما اللذان يجعلان هذه الفاكهة مفيدة جدّا للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في القلب والأوعية الدموية خاصة أولئك الذين يعانون من مشاكل في عدم انتظام ضربات القلب، حيث يمكنهم تناول ما يصل إلى 10 حبات من البرقوق المجفف (الخوخ المجفف) يوميا”.

لكن الأخصائية نبّهت إلى أنه “لا يوصى باستخدامه لمرضى السكري لأنه يزيد من مستويات السكر”.

من جهتها، قامت أخصائية التغذية أنجليكا ديوفال، بتسمية أكثر الأطعمة خطورة على القلب.

وقالت إن “الأطعمة البروتينية الدهنية يمكن أن تؤدي إلى تجلط الدم”.

ونصحت بتناول الخضروات الورقية والتي يمكنها أن تقلّل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وأشارت الدراسات العلمية إلى أن “كوبا واحدا من الخضر يوميا يكفي لتقليل الإصابة بأمراض القلب”.