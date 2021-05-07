تحذير من مخاطر المشي تحت المطر

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 مايو 2021 01:32 مساءً - منذ 3 ساعات

يفضل العديد من الأشخاص المشي تحت المطر، لكن هل يعتبر هذا الخيار مناسب لصحتنا؟.

حذرت طبيبة الأمراض الجلدية وأمراض الشعر، نتاليا ياكوفلوفا من المشي تحت الأمطار مايو/أيار.

وفقًا لها، لا يوجد شيء رومانسي في هذا الأمر، لكن من الممكن أن يؤدي هذا إلى زيارة المستشفى أو حدوث عملية التهابية معقدة على الجلد. وأوضحت في محادثة مع قناة “زفيزدا”، خطورة قطرات المطر.

وقالت: “عندما تمر القطرات عبر الغلاف الجوي، فإنها تمتص جميع المواد الضارة الموجودة فيه. هي لا تتلف الشعر، فهي ليست قلوية وليست أحماض، إنها ماء. لكن بسبب احتوائها على كمية كبيرة من المعادن الثقيلة، فإنها يمكن أن تسبب التهاب الجلد. إذا مشي الشخص تحت المطر في مركز المدينة، حيث توجد أزمات مرورية مستمرة، فقد تحدث مشاكل في الجلد”.

عندما تظهر الأعراض الأولى غير السارة، يجب عليك الاتصال على الفور بالطبيب المختص. يمكن أن يظهر المرض بأعراض مختلفة. في بعض الحالات، يكون استخدام المرهم المنتظم كافيًا، وفي بعض الأحيان يكون العلاج المعقد مطلوبًا. وحذرت الطبيبة من استخدام المضادات الحيوية والأدوية والمراهم الهرمونية دون استشارة الطبيب.